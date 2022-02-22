Россия разыграла иную карту: адвокат Сталина Гуревич о красоте исполнения по вопросу признания ЛДНР

22 февраля — день, когда Государственная дума и Совет Федерации рассмотрят вопрос признания Донецкой и Луганской народной республик. Сомнений в том, что это решение будет принято, нет, однако некоторые до сих пор осторожны в высказываниях относительно предстоящих событий. Среди них — известный адвокат Сталина Гуревич, которая прокомментировала свою позицию в беседе с корреспондентом ФАН.

«Для меня Донбасс — это очень больная тема, у меня очень близкие люди там находятся, причем половина — на донбасской территории, другие на украинской территории и, конечно, с самого начала событий, с 2014 года я очень и всем сердцем хотела, чтобы Россия признала ЛДНР и оказывала всяческую поддержку и помощь — без этого очень тяжело. Я понимаю Донбасс — у него нет другого выхода, и он будет действительно искренне рад, потому что сам не справится. При этом решение президента — взвешенное и продуманное, я ждала объявления, в каких границах будет признан Донбасс», — говорит Сталина Гуревич.

Она заявила, что все прекрасно помнят о референдуме, который прошел в исторических границах областей, а фактически Донбасс имеет вполне себе ограниченные территории, потому что часть их занята украинской военной техникой. Именно поэтому и важно понимать, какую именно территорию Россия признает независимой.

«Сегодня сообщили, что будет признана по границам областей. Это значит, что в рамках договора о мире и сотрудничестве Россия должна будет оказать помощь по освобождению оккупированных территорий дружественному государству. Мы прекрасно понимаем, что Россия будет оказывать эту помощь, отодвигая украинцев туда, где они должны находиться. Я всячески поддерживаю это. Я соскучилась по родным и хочу съездить как на Донбасс, так и туда, где сейчас находятся украинские военные части», — говорит Гуревич.

instagram.com / @stalina_gurevich

«В чем не откажешь — в красоте исполнения. «Путин нападет на Украину», — орали они. Грозили санкциями и последствиями. Украина опровергла. А Россия тем временем разыгрывала совсем иную карту. Россия не будет нападать на Украину. Россия будет освобождать оккупированные территории третьего государства в рамках договора о мире и сотрудничестве. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы», — заключила адвокат Гуревич.

По мнению Гуревич, радоваться подписанию этих документов пока рано. Делать это надо будет тогда, когда будут оплаканы все погибшие, а на Донбассе будет мир — тогда да, это будет большой повод для радости. Пока же она очень настороженно относится к этим событиям, хоть и приветствует эти решения. Но вероятность наступления негативных последствий пока не дает возможности «кричать «ура» и в воздух чепчики бросать».