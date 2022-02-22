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Депутат Рады Гончаренко внес в парламент инициативу по прекращению дипотношений с Россией

Политика
Депутат Рады Гончаренко внес в парламент инициативу по прекращению дипотношений с Россией
znaj.ua

Киев, 22 февраля. Представитель фракции «Европейская солидарность», депутат Верховной рады Алексей Гончаренко предложил оборвать дипломатические контакты между Россией и Украиной. Он внес соответствующий проект в парламент.

Депутат выступил с инициативой на фоне признания Луганской и Донецкой народных республик Россией. Указы об этом подписал президент РФ Владимир Путин. Отмечается, что украинский парламент призывал Москву отозвать решение по ЛДНР, передает Национальная служба новостей.

На сайте украинской Рады появилось сообщение о предложении Гончаренко по прекращению дипотношений Киева и Москвы. Парламентарий внес соответствующий проект постановления.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал нежелательным сценарий по разрыву дипломатических контактов двух государств. Этот шаг лишь усложнит жизнь народов России и Украины, убежден представитель Кремля.

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украина рада гончаренко
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