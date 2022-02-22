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Знаменитости рассказали, каким запомнят скончавшегося актера Геннадия Юхтина

Общество
Знаменитости рассказали, каким запомнят скончавшегося актера Геннадия Юхтина
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 22 февраля. Близкие и коллеги простились с актером Геннадием Юхтиным на траурной церемонии в Москве. Артисты почтили память покойного и поделились воспоминаниями о нем.

Церемония прощания состоялась в ритуальном зале ЦКБ в Москве. Проститься с Юхтиным пришли родные, друзья и воспитанники детского дома, где вырос артист.

Среди скорбящих был актер Антон Парамонов. Он признался, что запомнит коллегу как светлого и великодушного человека.

«Геннадий Гаврилович был удивительно добрым, светлым и талантливым человеком, очень скромным. Сейчас это качество пытаются выставить в отрицательном свете, но он всю жизнь показывал его ценность. Он демонстрировал величие души», — поделился Парамонов.

Актер Андрей Краснопольский также почтил память Юхтина. Он произнес трогательную речь во время церемонии.

«Я благодарен судьбе за знакомство, он был прекрасным актером, рассказчиком. Когда уходят такие люди, на небе зажигается светлая звезда, которая будет напоминать нам о таком удивительно добром, интеллигентном и отзывчивом человеке», — заявил Краснопольский.

Скорбящие также напомнили, что артист был профессионалом и душевным человеком. Юхтин скончался на 90-м году жизни, незадолго до этого он перенес заражение коронавирусом.

После церемонии прощания родные проводили гроб с Юхтиным из здания ЦКБ. Могила артиста появилась на Троекуровском кладбище.

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