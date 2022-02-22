Египет и Судан договорились о сотрудничестве в сфере гражданской авиации

Каир, 22 февраля. Министр гражданской авиации АРЕ Мухаммед Манар встретился с главой министерства транспорта Судана Хишамом Абу Зейдом, сообщила пресс-служба египетского ведомства.

Согласно заявлению, стороны обсудили аспекты взаимодействия двух государств в отрасли и договорились активизировать сотрудничество. На переговорах присутствовали представители авиаперевозчика EgyptAir и его дочерних компаний.

В ходе встречи Мухаммед Манар подтвердил стремление египетского правительства к развитию партнерства с соседней республикой в сфере воздушного транспорта. Он добавил, что Каир и Хартум рассмотрели механизмы совместной деятельности, особенно в области технического обслуживания, обучения кадров, инфраструктуры аэропортов и систем навигации.

«Сотрудничество между EgyptAir и Sudan Airways поспособствует увеличению объема товарооборота», — заявил Манар.

На днях Египет отправил в Судан 120 тонн гуманитарного груза. Власти АРЕ предоставили лекарства и медицинское оборудование в качестве помощи народу страны, оказавшейся в глубоком социально-экономическом кризисе.