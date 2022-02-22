Группа «Земляне» спела на концерте в честь Дня защитника Отечества

Санкт-Петербург, 22 февраля. Легендарная рок-группа «Земляне» выступила на сцене БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге на концерте «Служить России», который был приурочен ко Дню защитника Отечества.

Во время выступления коллектив исполнил две известные композиции «Трава у дома» и «Поверь в мечту». «Земляне» не только поздравили россиян с праздником, но и выступили на своей исторической родине. Коллектив начал свой творческий путь в Ленинграде в 1970-х годах, сообщает портал RT.

Также на сцене выступили ансамбль песни и пляски Западного военного округа, центр искусств «Эдельвейс», пианист Алексей Шагаев, актеры Дмитрий Певцов и Екатерина Гусева, певица Зара и многие другие, сообщает «Культуромания». Казачий хор исполнил несколько венных композиций — «Когда мы были на войне», «Распрягайте, хлопцы, коней» и другие.

Жителей Луганской Народной Республики пригласили на концерт в честь признания независимости ЛДНР. Мероприятие состоится 22 февраля в центре Луганска.