Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 февраля 18:26
18:24
Общество
Минздрав России утвердил новую версию рекомендаций по лечению COVID-19
18:21
Происшествия
В Твери два человека пострадали в массовом ДТП с иномарками
18:20
Политика
Глава МИД Великобритании Трасс подписала первый пакет санкций против России
18:20
Армия
Глава ЛНР Пасечник призвал жителей встать на защиту республики
18:17
Политика
Киселев назвал «вялой» реакцию Запада на признание Россией независимости Донбасса
18:17
Политика
Россия разыграла иную карту: адвокат Сталина Гуревич о красоте исполнения по вопросу признания ЛДНР
18:16
Происшествия
Пассажир петербургского метро устроил драку после отказа девушки уступить ему место
18:14
Весь мир
«Поступки исторического значения»: признав ЛДНР, Россия подтвердила статус великой державы
18:14
Экономика
Глава МИД Германии констатировал заморозку «Северного потока — 2»
18:13
Армия
Кедми: возвращение Крыма обеспечило Россию стратегическим превосходством над НАТО
Все новости

Группа «Земляне» спела на концерте в честь Дня защитника Отечества

  /   Обновлено: 22 февраля 2022 17:31
Общество
Группа «Земляне» спела на концерте в честь Дня защитника Отечества
Пресс-служба группы «Земляне»

Санкт-Петербург, 22 февраля. Легендарная рок-группа «Земляне» выступила на сцене БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге на концерте «Служить России», который был приурочен ко Дню защитника Отечества.

Во время выступления коллектив исполнил две известные композиции «Трава у дома» и «Поверь в мечту». «Земляне» не только поздравили россиян с праздником, но и выступили на своей исторической родине. Коллектив начал свой творческий путь в Ленинграде в 1970-х годах, сообщает портал RT.

Также на сцене выступили ансамбль песни и пляски Западного военного округа, центр искусств «Эдельвейс», пианист Алексей Шагаев, актеры Дмитрий Певцов и Екатерина Гусева, певица Зара и многие другие, сообщает «Культуромания». Казачий хор исполнил несколько венных композиций — «Когда мы были на войне», «Распрягайте, хлопцы, коней» и другие.

Жителей Луганской Народной Республики пригласили на концерт в честь признания независимости ЛДНР. Мероприятие состоится 22 февраля в центре Луганска.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Группа «Земляне» спела на концерте в честь Дня защитника Отечества
группа день защитника отечества концерт земляне
Комментировать