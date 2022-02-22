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Министр энергетики России передал эмиру Катара письмо от Владимира Путина

Весь мир
Министр энергетики России передал эмиру Катара письмо от Владимира Путина
Global Look Press  /  Bernd von Jutrczenka / dpa

Доха, 22 февраля. Министр энергетики России Николай Шульгинов передал главе Катара Тамиму бин Хамаду Аль Тани письмо от президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщило Катарское информационное агентство. Детали послания не публиковались, однако, по информации издания, в нем были затронуты двусторонние отношения между Москвой и Дохой, пути их развития, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Шульгинов принял участие в шестом саммите Форума стран — экспортеров газа, куда, помимо России и Катара, входят еще девять государств, включая Иран, занимающий в мире второе место по запасам этого горючего. Согласно информации из открытых источников, одной из наиболее значимых тем на проходящих переговорах было обеспечение растущих потребностей Европы, которая при этом стремится уменьшить зависимость от российских поставок.

Соединенные Штаты, также желающие сократить влияние Москвы, рассматривали в этом контексте Катар как одну из альтернатив. Но министр энергетики монархии Саад Шерида аль-Кааби открыто заявил, что объемы, поставляемые Россией, не сможет обеспечить ни один из действующих экспортеров. Тем не менее катарский эмир в ходе саммита заявил о намерении укрепить роль государства на мировых рынках газа, нарастив его производство с 77 до 126 млн тонн в год.

Однако частично увеличить снабжение Европы можно за счет Ирана, если с него по итогам венских переговоров по ядерной сделке будут сняты санкции США. На это указал министр нефти Нигерии Тимипре Сильва, попутно отметив, что в таком случае у ОПЕК+ не будет необходимости повышать и добычу черного золота — участие Исламской республики поможет ликвидировать дефицит и в этой сфере.

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