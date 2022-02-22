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Эксперт дала рекомендации, как избежать жертв при очистке крыш от снега
Общество
Эксперт дала рекомендации, как избежать жертв при очистке крыш от снега
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 22 февраля. Эксперт в области ЖКХ и сопредседатель московского некоммерческого партнерства «Управдом» Евгения Юнисова призвала соблюдать правила безопасности, когда идет сброс снега и наледи с крыш.

По словам Юнисовой, во время работ по удалению снега с крыш внизу обязательно должен находиться как минимум один сотрудник коммунальных служб, который должен предупреждать прохожих об опасности, а также давать команды работающим на кровле. Как отметила Юнисова, за безопасность подобных работ полностью отвечает ведомство жилищных фондов, сообщает Pravda.Ru.

Со всеми претензиями по поводу уборки снега и наледи с крыш жителям следует обращаться в надзорные органы: жилинспекцию и административно-техническую инспекцию. При этом Юнисова напомнила, что владельцы квартир с балконами тоже несут ответственность за безопасность граждан. Если вовремя не очищать снег и сосульки, то можно получить предписание от управляющей компании.

Ранее ФАН сообщал о падении груды снега с крыши дома на улице Гастелло в Чебоксарах. В результате пострадали женщина и два ее малолетних ребенка. При этом женщина получила травму шейного отдела позвоночника, а дети по счастливой случайности отделались только испугом.

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снег уборка крыши
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