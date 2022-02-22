Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 февраля 18:25
18:24
Общество
Минздрав России утвердил новую версию рекомендаций по лечению COVID-19
18:21
Происшествия
В Твери два человека пострадали в массовом ДТП с иномарками
18:20
Политика
Глава МИД Великобритании Трасс подписала первый пакет санкций против России
18:20
Армия
Глава ЛНР Пасечник призвал жителей встать на защиту республики
18:17
Политика
Киселев назвал «вялой» реакцию Запада на признание Россией независимости Донбасса
18:17
Политика
Россия разыграла иную карту: адвокат Сталина Гуревич о красоте исполнения по вопросу признания ЛДНР
18:16
Происшествия
Пассажир петербургского метро устроил драку после отказа девушки уступить ему место
18:14
Весь мир
«Поступки исторического значения»: признав ЛДНР, Россия подтвердила статус великой державы
18:14
Экономика
Глава МИД Германии констатировал заморозку «Северного потока — 2»
18:13
Армия
Кедми: возвращение Крыма обеспечило Россию стратегическим превосходством над НАТО
Все новости

Минэкономики ФРГ хочет снизить зависимость от российского газа

  /   Обновлено: 22 февраля 2022 17:22
Экономика
Минэкономики ФРГ хочет снизить зависимость от российского газа
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Берлин, 22 февраля. Германия должна приложить усилия по уменьшению зависимости от импорта голубого топлива из России, подчеркнул министр экономики Роберт Хабек.

РФ, по его словам, в течение последних месяцев показала свою «геополитическую неблагонадежность». Профильные ведомства ФРГ в скором времени представят доклад о мерах, которые помогут преодолеть одностороннюю зависимость от российских поставках.

«До этого политический надзор за безопасностью снабжения должен быть усилен», — цитирует Хабека агентство «Прайм».

Процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» ранее был приостановлен. Соответствующее поручение было направлено Федеральному сетевому агентству ФРГ.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Минэкономики ФРГ хочет снизить зависимость от российского газа
фрг германия газ северный поток 2 поставки газа россия и германия хабек
Комментировать