Минэкономики ФРГ хочет снизить зависимость от российского газа

Берлин, 22 февраля. Германия должна приложить усилия по уменьшению зависимости от импорта голубого топлива из России, подчеркнул министр экономики Роберт Хабек.

РФ, по его словам, в течение последних месяцев показала свою «геополитическую неблагонадежность». Профильные ведомства ФРГ в скором времени представят доклад о мерах, которые помогут преодолеть одностороннюю зависимость от российских поставках.

«До этого политический надзор за безопасностью снабжения должен быть усилен», — цитирует Хабека агентство «Прайм».

Процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» ранее был приостановлен. Соответствующее поручение было направлено Федеральному сетевому агентству ФРГ.