МИД Великобритании пригрозил Госдуме и Совфеду санкциями за признание ЛДНР Россией

Лондон, 22 февраля. Соединенное королевство введет санкции против депутатов Госдумы и Совета Федерации, которые голосовали за признание Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил МИД Великобритании.

Внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевство отреагировало на признание ЛНР и ДНР Россией. Лондон воспринял это негативно. В заявлении МИД Великобритании говорится, что ограничения коснутся членов Госдумы и Совфеда, голосовавших за признание республик Донбасса.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова ранее заявила, что Запад в любом случае ввел бы санкции. По словам дипломата, рестрикции появились бы и без признания ДНР и ЛНР.