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МИД Великобритании пригрозил Госдуме и Совфеду санкциями за признание ЛДНР Россией

  /   Обновлено: 22 февраля 2022 17:20
Политика
МИД Великобритании пригрозил Госдуме и Совфеду санкциями за признание ЛДНР Россией
Федеральное агентство новостей

Лондон, 22 февраля. Соединенное королевство введет санкции против депутатов Госдумы и Совета Федерации, которые голосовали за признание Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил МИД Великобритании.

Внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевство отреагировало на признание ЛНР и ДНР Россией. Лондон воспринял это негативно. В заявлении МИД Великобритании говорится, что ограничения коснутся членов Госдумы и Совфеда, голосовавших за признание республик Донбасса.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова ранее заявила, что Запад в любом случае ввел бы санкции. По словам дипломата, рестрикции появились бы и без признания ДНР и ЛНР.

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санкции великобритания госдума
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