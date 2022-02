Соцсеть Трампа стала хитом в AppStore

Вашингтон, 22 февраля. Приложение новой социальной сети, запущенной бывшим президентом США Дональдом Трампом, возглавило список популярных загрузок в американском AppStore.

Агентство Reuters сообщает, что стартап Truth экс-президента Трампа стал настоящим хитом в американском сегменте магазина приложений AppStore, возглавив список популярных загрузок. Сообщается, что приложение было автоматически установлено на устройства тысяч пользователей, оформивших предзаказ.

Donald’s Trump’s Truth Social has reached the #1 spot for downloads in Apple’s App Store despite access issues pic.twitter.com/QbsGdYPKT3