Соцсеть Трампа стала хитом в AppStore

Вашингтон, 22 февраля. Приложение новой социальной сети, запущенной бывшим президентом США Дональдом Трампом, возглавило список популярных загрузок в американском AppStore.

Агентство Reuters сообщает, что стартап Truth экс-президента Трампа стал настоящим хитом в американском сегменте магазина приложений AppStore, возглавив список популярных загрузок. Сообщается, что приложение было автоматически установлено на устройства тысяч пользователей, оформивших предзаказ.

Donald’s Trump’s Truth Social has reached the #1 spot for downloads in Apple’s App Store despite access issues pic.twitter.com/QbsGdYPKT3 — Insider News (@InsiderNewsKe) February 22, 2022

Из-за ажиотажа серверы социальной сети оказались перегружены. Многие пользователи сообщали либо о проблемах с регистрацией учетной записи, либо о том, что их добавили в список ожидания с сообщением: «Из-за большого спроса мы поместили вас в наш список ожидания».

The meme makers on the right are dragging Truth Social. pic.twitter.com/uDi3LcoJEr — PatriotTakes ???????? (@patriottakes) February 22, 2022

Новая соцсеть стала очередной попыткой Трампа создать собственную цифровую платформу для консервативных пользователей, которые лидер Республиканской партии предпринимает после удаления его аккаунтов из Twitter, Facebook, Youtube и других популярных социальных сетей. Это произошло после неоднократных высказываний Трампа о массовых фальсификациях в ходе выборов 2020 года, что, как считается, спровоцировало штурм здания Капитолия 6 января 2021 года.

Предыдущие попытки Трампа создать «песочницу» для своих сторонников окончились неудачно, но новый проект может привлечь не только ярых трампистов, но и других людей, которые, как и сам Трамп, столкнулись с «культурой отмены» на популярных площадках.

Global Look Press / Stefani Reynolds/CNP/AdMedia

Truth Social позиционирует себя как защитник свободы слова и надеется привлечь пользователей, которые считают, что их взгляды подавляются на других цифровых платформах.

«На этой неделе мы начнем развертывание в Apple App Store. Это будет потрясающе, потому что у нас будет гораздо больше людей, которые будут на платформе», — сообщил в воскресном эфире FoxNews глава Trump Media & Technology Group (TMTG), которой принадлежит Truth Social, Девин Нуньес.

В ходе интервью Нуньес рассказал, что компания планирует протестировать и отладить работу приложения в ближайшие несколько недель.

«Наша цель, я думаю, мы достигнем ее, я думаю, что к концу марта мы будем полностью работоспособны, по крайней мере, в Соединенных Штатах», — заявил он.

Несмотря на активную раскрутку новой соцсети, некоторые представители технических и медийных кругов относятся к ней скептически. Неясно, например, как компания финансирует свое текущее развитие.

В настоящее время TMTG планирует разместить акции на Нью-Йоркской бирже путем слияния с фирмой Digital World Acquisition Corp (DWAC). Кроме того, в декабре TMTG привлекла финансирование в размере 1 миллиарда долларов от частных инвесторов. Эти деньги, как ожидается, не будут доступны до закрытия сделки с DWAC.