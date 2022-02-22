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Народная милиция ЛНР сообщила о гибели своего военнослужащего при обстреле ВСУ в Донбассе

Армия
Народная милиция ЛНР сообщила о гибели своего военнослужащего при обстреле ВСУ в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Луганск, 22 февраля. Военнослужащий Народной милиции Луганской Народной Республики погиб в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщили в оборонном ведомстве.

По данным НМ ЛНР, подразделения ВСУ открыли огонь у населенного пункта Желобок в Донбассе.

Ранее сообщалось, что Киев перебросил танки и реактивные системы залпового огня «Град» к линии соприкосновения в Донбассе. Кроме того, в оборонном ведомстве добавили, что подразделения с зенитно-ракетными комплексами С-300 и «Бук» заняли позиции у аэропортов в Киеве, Харькове и Черкассах.

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ЛНР всу обстрел
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