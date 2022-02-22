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Волгоградца могут посадить на два года за угрозу убийством падчерицы
Происшествия
Волгоградца могут посадить на два года за угрозу убийством падчерицы
59.мвд.рф  /  ГУ МВД России по Пермскому краю

Волгоград, 22 февраля. Пьяный отчим угрожал 10-летней падчерице топором. Мать вызвала полицию, в результате мужчина был задержан. Теперь ему грозит срок.

Приехав на вызов, полицейские выяснили, что между несовершеннолетней девочкой и ее 41-летним отчимом произошел семейный конфликт, пишет издание «МК в Волгограде». Мужчина при этом находился в состоянии алкогольного опьянения. Он поднял топор и стал им размахивать перед 10-летней падчерицей. Кроме того, отчим начал угрожать девочке, что убьет ее. Испуганная девочка рассказала обо всем матери, и та вызвала полицию.

Стражи порядка тут же приехали и задержали мужчину. Задержанный во всем сознался, мотивируя свои противоправные действия тем, что падчерица себя плохо вела. Известно, что подозреваемый ранее уже был судим. По факту происшествия в отношении фигуранта возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством». Отчиму школьницы грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее упоминалось о том, что житель Амурской области стал фигурантом уголовного дела об угрозе убийством. Происшествие случилось в дорожно-строительной организации на территории вахтового поселка Тында.

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