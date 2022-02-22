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Депутат Вострецов обратился к жителям России и Донбасса накануне Дня защитника Отечества

Общество
Депутат Вострецов обратился к жителям России и Донбасса накануне Дня защитника Отечества
Федеральное агентство новостей

Москва, 22 февраля. Депутат Сергей Вострецов от имени Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ поздравил жителей России и республик Донбасса с Днем защитника Отечества.

Обращение Вострецова к гражданам опубликовано на сайте объединения. День защитника Отечества является праздником сильных и мужественных людей, подчеркнул депутат. По его словам, 23 февраля — это замечательная дата для всей страны.

«Из поколения в поколение российские воины передают святые для каждого из нас понятия - честь, верность присяге, любовь к Родине, и нет для настоящего мужчины дела благороднее и справедливее, чем защита интересов Отечества», — отметил Вострецов.

Политический деятель отдельно обратился к жителям Луганской и Донецкой народных республик в свете признания Россией их независимости. Объединение профсоюзов, начиная с 2014 года, призывало к такому решению. Спустя восемь лет это произошло, и теперь люди в Донбассе смогут мирно спать и работать, уточнил он.

«В этот замечательный день от имени профсоюзов СОЦПРОФ желаю счастья, согласия и благополучия каждой семье. Здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и офицерам. Мирного неба над головой всем нам!», — сказал Вострецов.

Ранее депутат заявил, что испытал гордость после того, как Госдума направила президенту России Владимиру Путину обращение о признании ДНР и ЛНР. Это жизненно важный шаг, подчеркнул Вострецов.

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