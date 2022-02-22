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МИД Белоруссии заявил об уважительном отношении к решению России о признании ЛДНР

Политика
МИД Белоруссии заявил об уважительном отношении к решению России о признании ЛДНР
wikipedia.org  /  Homoatrox

Минск, 22 февраля. Белоруссия с уважением относится к решению Российской Федерации признать Донецкую и Луганскую народные республики, сообщили в МИД страны.

В белорусском внешнеполитическом ведомстве сказано, что Минск неоднократно заявлял об опасности поведения руководства и политиков ряда стран Запада. В МИД Белоруссии отметили, что прямым следствием стал стремительный рост напряженности в восточно-европейском регионе, а также деградация системы международной безопасности.

«Мы с уважением и пониманием воспринимаем решение российской стороны о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик», — сказано в заявлении ведомства.

Ранее стало известно, что глава Никарагуа Даниэль Ортега первым из латиноамериканских лидеров поддержал признание Россией ЛДНР. Об этом сообщили официальные власти страны.

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белоруссия мид лднр
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