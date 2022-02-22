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Премьера нового фильма Мартина Скорсезе с Леонардо Ди Каприо может состояться осенью

  /   Обновлено: 22 февраля 2022 17:09
Общество
Премьера нового фильма Мартина Скорсезе с Леонардо Ди Каприо может состояться осенью
Кадр из фильма «Однажды... в Голливуде»

Лос-Анджелес, 22 февраля. Студии Paramount и Apple TV+ задумались об осенней дате премьеры вестерна «Убийцы цветочной луны». Картина режиссера Мартина Скорсезе может выйти на экраны в ноябре.

Мартин Скорсезе вновь поработал с Леонардо Ди Каприо на съемках триллера «Убийцы цветочной луны». Картина станет первым вестерном в фильмографии режиссера. Несмотря на малое количество информации о проекте, сценарист Эрик Рот согласился назвать примерный срок премьеры в интервью IndieWire.

«В следующем ноябре. Я слышал, что он уже на пути к редактированию», — отметил сценарист.

Сюжет сосредоточится на агенте ФБР (Ди Каприо), который расследует серию убийств на территории индейских поселений. Именно там местные жители обогатились на месторождении нефти, но затем они погибли.

Рот также высказался о работе над экранизацией «Дюны». Сценарист раскритиковал организаторов премии «Оскар» за отсутствие режиссерской номинации у Дени Вильнева за постановку блокбастера.

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ди каприо скорсезе Убийцы цветочной луны
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