Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 февраля 18:24
18:21
Происшествия
В Твери два человека пострадали в массовом ДТП с иномарками
18:20
Политика
Глава МИД Великобритании Трасс подписала первый пакет санкций против России
18:20
Армия
Глава ЛНР Пасечник призвал жителей встать на защиту республики
18:17
Политика
Киселев назвал «вялой» реакцию Запада на признание Россией независимости Донбасса
18:17
Политика
Россия разыграла иную карту: адвокат Сталина Гуревич о красоте исполнения по вопросу признания ЛДНР
18:16
Происшествия
Пассажир петербургского метро устроил драку после отказа девушки уступить ему место
18:14
Весь мир
«Поступки исторического значения»: признав ЛДНР, Россия подтвердила статус великой державы
18:14
Экономика
Глава МИД Германии констатировал заморозку «Северного потока — 2»
18:13
Армия
Кедми: возвращение Крыма обеспечило Россию стратегическим превосходством над НАТО
18:12
Общество
Врач Ранюшкин предупредил о возможности развития протрузий и грыж при хрусте суставов
Все новости

Телеканал БСТ приурочил показ фильма «Сестренка» к событиям в ЛДНР

  /   Обновлено: 22 февраля 2022 17:03
Общество
Телеканал БСТ приурочил показ фильма «Сестренка» к событиям в ЛДНР
Кадры из фильма «Сестрёнка»

Уфа, 22 февраля. Художественный фильм Александра Галибина «Сестренка» покажут на телеканале БСТ 22 февраля. Показ приурочен к событиям в Луганской и Донецкой народных республиках.

Картина рассказывает историю украинской девочки Оксаны, которая во время Великой Отечественной войны оказалась в эвакуации, а после нашла дом в башкирской семье. Фильм «Сестренка» покажут 22 февраля в 19:40 и 27 февраля в 12:30 на телеканале БСТ.

«Наша республика решила помочь друзьям из Луганска и Донецка. Потому что в трудную минуту люди должны помогать друг другу. Так было всегда — ведь в Башкортостане живет добрый и отзывчивый народ», — объснил юный актер Арслан Крымчурин.

Телеканал БСТ приурочил показ фильма «Сестренка» к событиям в ЛДНР
Кадры из фильма «Сестрёнка» /

Директор телерадиокомпании «Башкортостан» Рустам Зарафутдинов отметил, что события в Донецке и Луганске перекликаются с повестью Мустая Каримова, по мотивам которой снят фильм. Тем временем ситуация в ЛДНР накалилась. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании республик Россией.

Артист Владимир Винокур считает, что признание независимости ЛДНР спасет Донбасс от агрессивных действий Киева.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Телеканал БСТ приурочил показ фильма «Сестренка» к событиям в ЛДНР
фильм лднр сестренка
Комментировать