Уфа, 22 февраля. Художественный фильм Александра Галибина «Сестренка» покажут на телеканале БСТ 22 февраля. Показ приурочен к событиям в Луганской и Донецкой народных республиках.

Картина рассказывает историю украинской девочки Оксаны, которая во время Великой Отечественной войны оказалась в эвакуации, а после нашла дом в башкирской семье. Фильм «Сестренка» покажут 22 февраля в 19:40 и 27 февраля в 12:30 на телеканале БСТ.

«Наша республика решила помочь друзьям из Луганска и Донецка. Потому что в трудную минуту люди должны помогать друг другу. Так было всегда — ведь в Башкортостане живет добрый и отзывчивый народ», — объснил юный актер Арслан Крымчурин.

Кадры из фильма «Сестрёнка» /

Директор телерадиокомпании «Башкортостан» Рустам Зарафутдинов отметил, что события в Донецке и Луганске перекликаются с повестью Мустая Каримова, по мотивам которой снят фильм. Тем временем ситуация в ЛДНР накалилась. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании республик Россией.

Артист Владимир Винокур считает, что признание независимости ЛДНР спасет Донбасс от агрессивных действий Киева.