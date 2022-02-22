Минкультуры ЛНР пригласило жителей Луганска на праздничный концерт «Спасибо, Россия!»

Луганск, 22 февраля. Власти ЛНР подготовили для жителей Луганска праздничный концерт «Спасибо, Россия!». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР.

Мероприятие, организованное в честь признания суверенитета и независимости республик Донбасса, состоится 22 февраля в Луганске. Праздничный концерт пройдет на Театральной площади.

«Министерство культуры, спорта и молодежи ЛНР сегодня, 22 февраля, приглашает всех жителей Республики на праздничный концерт «Спасибо, Россия!», посвященный признанию суверенитета и независимости республик Донбасса», — заявили в ведомстве.

Президент России Владимир Путин накануне подписал указ о признании суверенитета ДНР и ЛНР во время видеообращения к соотечественникам. Принять такое решение главу государства просили лидеры республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.