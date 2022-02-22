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Минкультуры ЛНР пригласило жителей Луганска на праздничный концерт «Спасибо, Россия!»

Общество
Минкультуры ЛНР пригласило жителей Луганска на праздничный концерт «Спасибо, Россия!»
pixabay.com

Луганск, 22 февраля. Власти ЛНР подготовили для жителей Луганска праздничный концерт «Спасибо, Россия!». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР.

Мероприятие, организованное в честь признания суверенитета и независимости республик Донбасса, состоится 22 февраля в Луганске. Праздничный концерт пройдет на Театральной площади.

«Министерство культуры, спорта и молодежи ЛНР сегодня, 22 февраля, приглашает всех жителей Республики на праздничный концерт «Спасибо, Россия!», посвященный признанию суверенитета и независимости республик Донбасса», — заявили в ведомстве.

Президент России Владимир Путин накануне подписал указ о признании суверенитета ДНР и ЛНР во время видеообращения к соотечественникам. Принять такое решение главу государства просили лидеры республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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