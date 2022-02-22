Актер Сухоруков: Обеими руками поддерживаю решение президента о признании республик Донбасса

Советский и российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации Виктор Сухоруков обеими руками приветствует дружбу народов России и Донбасса. Об этом в беседе с ФАН рассказал сам артист.

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Собеседник поделился своим отношением к решению президента России Владимира Путина признать суверенитет ЛНР и ДНР.

«Конечно, поддерживаю! Поддерживаю обеими руками и признание, и дружбу народов, а главное — поддерживаю решение своего президента», — заявил артист.

Федеральное агентство новостей /

Всенародную известность Виктору Сухорукову принесли роли в таких картинах, как «Брат», «Брат 2», «Про уродов и людей», «Жмурки» Алексея Балабанова, «Антикиллер» Егора Кончаловского, «Бакенбарды» Юрия Мамина, «Комедия строгого режима» Михаила Григорьева и Владимира Студенникова, «Операция «С новым годом» Александра Рогожкина, «Ночной продавец» Валерия Рожнова, «Первый после Бога» Василия Чигинского, «Остров» Павла Лунгина, «Цыпленок жареный» Елены Николаевой, «Чемпион мира» Алексея Сидорова.

Ранее актер Иван Охлобыстин в беседе с ФАН поддержал признание Россией республик Донбасса. По его словам, конфликт в этом регионе длится дольше, чем Вторая мировая война.