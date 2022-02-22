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Это была разведка боем: Анатолий Цыганок об инциденте на российско-украинской границе
Политика
Это была разведка боем: Анатолий Цыганок об инциденте на российско-украинской границе
Федеральное агентство новостей  /  pixabay.com

Незадолго до выступления президента России Владимира Путина, в котором он объявил об официальном признании государственного суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, российскую границу в районе станицы Митякинской Ростовской области попыталась пересечь украинская диверсионно-разведывательная группа в составе пяти военнослужащих и двух БМП. О последствиях инцидента сообщила пресс-служба Южного военного округа.

«Оперативно прибывшим к месту боестолкновения подразделением российских вооруженных сил, огнем из противотанковых средств обе боевые машины пехоты ВСУ были уничтожены. В результате боестолкновения пятеро нарушителей границы РФ из состава диверсионно-разведывательной группы были уничтожены», — говорится в сообщении.

На фоне резко обострившейся обстановки в Донбассе произошедшее не выглядит случайностью. О том, что могло послужить причиной этой вооруженной провокации, корреспонденту ФАН рассказал руководитель Центра военного прогнозирования, заместитель руководителя информационного агентства «Оружие России» Анатолий Цыганок.

«Скорее всего, это была разведка боем. Причем без согласования с высшим военным руководством. У меня есть основания предполагать, что попытавшиеся углубиться на территорию России диверсанты относились к одному из так называемых национальных батальонов, которые лишь номинально подчиняются президенту Украины, а на деле все решения принимают самостоятельно», — заключил эксперт.

Общую же обстановку в регионе, даже с учетом признания республик независимыми, Анатолий Цыганок обрисовал как напряженную.

«Ситуация достаточно сложная. Потому что с украинской стороны линии разграничения продолжает оставаться воинская группировка, чья численность превышает 100 тысяч человек. Поэтому очень важно, как поведут себя дипломаты — западные и украинские…»

Стоит отметить, что с момента начала нынешнего донбасского обострения это была первая попытка незаконного проникновения в Россию с оружием в руках. До вчерашнего дня на нашу сторону прилетали лишь снаряды, один из которых, кстати, уничтожил российский погранпункт, расположенный в 150 метрах от государственной границы.

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