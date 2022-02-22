Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 февраля 18:24
18:21
Происшествия
В Твери два человека пострадали в массовом ДТП с иномарками
18:20
Политика
Глава МИД Великобритании Трасс подписала первый пакет санкций против России
18:20
Армия
Глава ЛНР Пасечник призвал жителей встать на защиту республики
18:17
Политика
Киселев назвал «вялой» реакцию Запада на признание Россией независимости Донбасса
18:17
Политика
Россия разыграла иную карту: адвокат Сталина Гуревич о красоте исполнения по вопросу признания ЛДНР
18:16
Происшествия
Пассажир петербургского метро устроил драку после отказа девушки уступить ему место
18:14
Весь мир
«Поступки исторического значения»: признав ЛДНР, Россия подтвердила статус великой державы
18:14
Экономика
Глава МИД Германии констатировал заморозку «Северного потока — 2»
18:13
Армия
Кедми: возвращение Крыма обеспечило Россию стратегическим превосходством над НАТО
18:12
Общество
Врач Ранюшкин предупредил о возможности развития протрузий и грыж при хрусте суставов
Все новости

Латиноамериканцы в соцсетях поддержали признание Россией ЛНР и ДНР

Весь мир
Латиноамериканцы в соцсетях поддержали признание Россией ЛНР и ДНР
wikipedia.org  /  總統府 / CC BY 2.0

Манагуа, 22 февраля. Президент Никарагуа Даниэль Ортега первым из латиноамериканских лидеров поддержал признание независимости Российской Федерацией Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщают официальные власти страны.

Глава государства поприветствовал объявление российской стороны и обвинил США и Европу в агрессии против Москвы.

«Данное решение, принятое президентом Путиным, дает возможность для избежания ухудшения ситуации», — отметил Ортега в ходе мероприятия по случаю 88-летия со дня смерти никарагуанского героя и революционера Аугусто Сандино.

Президент центральноамериканской страны высоко оценил мирное признание самопровозглашенных республик, подчеркнув, что это поспособствует урегулированию кризиса и уменьшит вероятность войны. Он также положительно отметил военную поддержку Донецка и Луганска со стороны России для обеспечения безопасности территорий.

Ортега обвинил США и ЕС в «использовании Украины для провоцирования России» в своих личных интересах, в особенности для расширения членства НАТО.

Глава Никарагуа заявил, что безопасность, к которой стремится Россия, может быть достигнута путем выполнения Украиной условий ранее подписанных соглашений.

Поддержка венесуэльских СМИ

Ряд местных СМИ Венесуэлы также поддержали признание Луганской и Донецкой народных республик. Агентство Venezuela News осветило решение России положительно, опубликовав новость о масштабных празднованиях в Донбассе.

Венесуэльская пресса сообщила о массовых собраниях граждан с флагами России, песнопениями и салютами.

«Прошло множество празднований после признания независимости в результате 8 лет непрекращающейся войны с Украиной», — написали представители страницы с ником Chalecos Amarillos.

На странице отметили, что в 2014 году жители ЛДНР выразили желание объединиться и вступить в состав России.

«По этой причине беженцы отправляются в Россию вместо Украины. Преступные действия НАТО вынудили РФ признать независимость республик после невыполнения Украиной Минских соглашений», — добавили представители Chalecos Amarillos.

Комментарии в социальных сетях

Признание Россией независимости Луганской и Донецкой народных республик вызвало смешанную реакцию со стороны жителей стран Латинской Америки. Многие заинтересовались историей и истоками конфликта, пытаясь определить, кто же прав в этом запутанном споре. Некоторые осудили решение РФ, однако существенная часть пользователей выступила в поддержку признания ЛДНР.

«НАТО постепенно приближается к территории РФ со времен Второй мировой войны, и теперь они обвиняют Россию во вторжении на территорию Украины! Американцам ведь тоже не понравилось размещение ракет на Кубе, разве нет? Кроме того, именно США расположили ракеты на границе с Турцией и СССР», — написал житель Бразилии с ником Rodders06, ссылаясь на обстоятельства Карибского кризиса в 1962 году и расширение НАТО.

Значительная часть комментаторов обвинила страны НАТО в агрессии по отношению к России и принуждению к принятию соответствующих мер.

«НАТО прекрасно знает, как содействовать разногласиям между странами и нарушать международное право, когда это не в их интересах», — подчеркнул журналист Enrique R. A.

Многие представители Латинской Америки оправдали желание РФ сопротивляться приближению НАТО к своим границам и требование обеспечить безопасность русских на Украине. Большинство уверено, что действия России направлены на укрепление национальной безопасности.

«Украина не может ставить под угрозу безопасность России. Любой на месте Владимира Путина сделал бы то же самое», — заявил политолог Аугусту ди Франку.

Финансовая реакция

Пока население латиноамериканских стран ждет официальных заявлений со стороны своих правительств, ситуация напряженности и неопределенности вызвала обвал фондовых рынков.

Мексиканская фондовая биржа (BMV) закрылась в минусе 21 февраля после развития событий между Россией и Украиной. Индекс S&P/BMV IPC, состоящий из 35 наиболее ликвидных акций Мексики, сократился на 0,49%. Наибольшие потери потерпели акции GAP с –34,62%, Volaris с –2,81% и Liverpool с –2,47%.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Латиноамериканцы в соцсетях поддержали признание Россией ЛНР и ДНР
россия донбасс украина венесуэла никарагуа латинская америка
Комментировать