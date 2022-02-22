Латиноамериканцы в соцсетях поддержали признание Россией ЛНР и ДНР

Манагуа, 22 февраля. Президент Никарагуа Даниэль Ортега первым из латиноамериканских лидеров поддержал признание независимости Российской Федерацией Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщают официальные власти страны.

#SandinoSiempreMasAlla| El Presidente de #Nicaragua, Comandante Daniel Ortega, respaldó el derecho de la Federación de #Rusia, refiriéndose a la crisis de #Ucrania y Rusia, provocadas por la Organización del Atlántico Norte (OTAN), liderada por Estados Unidos, pic.twitter.com/CNdrpJMNjW — MANIFIESTO REVOLUCIONARIO (@RManifiesto) February 22, 2022

Глава государства поприветствовал объявление российской стороны и обвинил США и Европу в агрессии против Москвы.

«Данное решение, принятое президентом Путиным, дает возможность для избежания ухудшения ситуации», — отметил Ортега в ходе мероприятия по случаю 88-летия со дня смерти никарагуанского героя и революционера Аугусто Сандино.

Президент центральноамериканской страны высоко оценил мирное признание самопровозглашенных республик, подчеркнув, что это поспособствует урегулированию кризиса и уменьшит вероятность войны. Он также положительно отметил военную поддержку Донецка и Луганска со стороны России для обеспечения безопасности территорий.

Ортега обвинил США и ЕС в «использовании Украины для провоцирования России» в своих личных интересах, в особенности для расширения членства НАТО.

Глава Никарагуа заявил, что безопасность, к которой стремится Россия, может быть достигнута путем выполнения Украиной условий ранее подписанных соглашений.

Поддержка венесуэльских СМИ

Ряд местных СМИ Венесуэлы также поддержали признание Луганской и Донецкой народных республик. Агентство Venezuela News осветило решение России положительно, опубликовав новость о масштабных празднованиях в Донбассе.

Венесуэльская пресса сообщила о массовых собраниях граждан с флагами России, песнопениями и салютами.

«Прошло множество празднований после признания независимости в результате 8 лет непрекращающейся войны с Украиной», — написали представители страницы с ником Chalecos Amarillos.

????????En #Donbass celebraciones con fuegos artificiales por el reconocimiento de #Rusia de la independencia del #Donbass



????Celebraciones en el centro de #Donetsk pic.twitter.com/G9xzvu9avZ — ©halecos Amarillosᴳᴸᴼᴮᴬᴸ ????ʷAͤNͣOͬNͤYˡMͤOᵍUͥSͦⁿ (@ChalecosAmarill) February 21, 2022

На странице отметили, что в 2014 году жители ЛДНР выразили желание объединиться и вступить в состав России.

«По этой причине беженцы отправляются в Россию вместо Украины. Преступные действия НАТО вынудили РФ признать независимость республик после невыполнения Украиной Минских соглашений», — добавили представители Chalecos Amarillos.

Комментарии в социальных сетях

Признание Россией независимости Луганской и Донецкой народных республик вызвало смешанную реакцию со стороны жителей стран Латинской Америки. Многие заинтересовались историей и истоками конфликта, пытаясь определить, кто же прав в этом запутанном споре. Некоторые осудили решение РФ, однако существенная часть пользователей выступила в поддержку признания ЛДНР.

«НАТО постепенно приближается к территории РФ со времен Второй мировой войны, и теперь они обвиняют Россию во вторжении на территорию Украины! Американцам ведь тоже не понравилось размещение ракет на Кубе, разве нет? Кроме того, именно США расположили ракеты на границе с Турцией и СССР», — написал житель Бразилии с ником Rodders06, ссылаясь на обстоятельства Карибского кризиса в 1962 году и расширение НАТО.

A Otan tem se aproximado das portas do território Russo depois da WW2, e agora ficam reclamando que é invasão Russa!os americanos não gostaram dos mísseis soviéticos em Cuba, não foi? Além disso quem provou foi os americanos em colocar mísseis na fronteira da Turquia e U. Soviéti — Rodders06 ???????????????????????????????????????? (@zakkrod) February 22, 2022

Значительная часть комментаторов обвинила страны НАТО в агрессии по отношению к России и принуждению к принятию соответствующих мер.

«НАТО прекрасно знает, как содействовать разногласиям между странами и нарушать международное право, когда это не в их интересах», — подчеркнул журналист Enrique R. A.

La OTAN sabe mucho de fomentar la ruptura de países y violar leyes internacionales cuando no están en sus intereses. pic.twitter.com/kQe00FWDaz — Enrique R. A. (@Pastordelmetal) February 22, 2022

Многие представители Латинской Америки оправдали желание РФ сопротивляться приближению НАТО к своим границам и требование обеспечить безопасность русских на Украине. Большинство уверено, что действия России направлены на укрепление национальной безопасности.

«Украина не может ставить под угрозу безопасность России. Любой на месте Владимира Путина сделал бы то же самое», — заявил политолог Аугусту ди Франку.

2 - Os EUA não são confiáveis: mentiram para invadir o Iraque, bombardearam a Líbia, são aliados da ditadura saudita.



Logo... Putin é muito ruim, mas tem razão: a Ucrânia não pode ameaçar a segurança da Rússia. Qualquer um no lugar de Putin faria o mesmo.



+ — Augusto de Franco (@augustodefranco) February 22, 2022

Финансовая реакция

Пока население латиноамериканских стран ждет официальных заявлений со стороны своих правительств, ситуация напряженности и неопределенности вызвала обвал фондовых рынков.

Мексиканская фондовая биржа (BMV) закрылась в минусе 21 февраля после развития событий между Россией и Украиной. Индекс S&P/BMV IPC, состоящий из 35 наиболее ликвидных акций Мексики, сократился на 0,49%. Наибольшие потери потерпели акции GAP с –34,62%, Volaris с –2,81% и Liverpool с –2,47%.