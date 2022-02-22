Экстрасенс Хадуева: серьезные испытания приведут Россию к успеху

Москва, 22 февраля. Россия обретет возможность доказать всему миру свое могущество, заявила финалистка «Битвы экстрасенсов» Фатима Хадуева.

По ее словам, в будущем страну ждут серьезные испытания. Люди постепенно перестанут стремиться в столицу, оседая на периферии, где для россиян появятся большие возможности. При этом Хадуева уверена, что трудности приведут Россию к большому успеху и величию.

Также экстрасенс объяснила, чего ждать от противостояния России и США. По ее словам, вооруженного конфликта между державами не будет, но политические разногласия продолжатся. В российско-американских отношениях будут преобладать недоверие и вражда.

Федеральное агентство новостей /

При этом Европу в скором времени захлестнут конфликты, считает Хадуева. Войны унесут множество жизней, положив конец прежнему благополучию западных стран.

В последнее время отношения между РФ и США резко обострились. Североатлантический альянс концентрирует силы у российских рубежей, заставляя Москву принимать ответные меры. Россия попыталась добиться от Запада отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, но ее инициативу не поддержали. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Москва продолжит отстаивать комплексный подход в этом вопросе, передает телеканал «360».