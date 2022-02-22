Самарская область готова принять жителей ДНР и ЛНР

Самара, 22 февраля. В Самарской области для приезжающих жителей из Донецкой и Луганской народных республик развернули места временного пребывания. Представители региональных и муниципальных властей лично оценивают степень их готовности.

Один из пунктов размещения жителей ДНР и ЛНР находится в детском оздоровительном лагере «Космос-2», сообщает сетевое издание «СОВА». Здесь предусмотрено 350 мест со всеми удобствами и питанием даже для самых маленьких детей. Также к услугам гостей спортивный зал и творческие мастерские.

Между тем жители Самарской области активно предлагают личную помощь гостям из Донецка и Луганска. Самарцы готовы передать одежду, игрушки, нужные в быту предметы. Некоторые предлагают разместить у себя дома одного или нескольких человек. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил земляков за такую отзывчивость и готовность помочь вынужденным переселенцам из ДНР и ЛНР.

Ранее ФАН рассказывал об инициативе российского Красного Креста. Организация начала общенациональный сбор средств для беженцев из Донбасса.