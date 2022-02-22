Благодаря Екатерининской ассамблее в Екатеринбурге появились квартиры-кризисные центры

Екатеринбург, 22 февраля. Исполнительный вице-президент СОСПП, куратор проекта Екатерининская ассамблея Татьяна Кансафарова рассказала о результатах благотворительной деятельности.

По мнению Кансафаровой, крайне важно поддерживать успешно реализуемые социально-ориентированные проекты некоммерческих организаций Свердловской области. Так, всяческого уважения заслуживает многолетняя работа МОО «Аистенок», которая оказывает помощь женщинам, попавшим вместе со своими детьми в критические ситуации, сообщает «ОТВ — Екатеринбург».

Как отметила Кансафарова, благодаря средствам, собранным на Екатерининской ассамблее — 2021, организация «Аистенок» сумела приобрести в Екатеринбурге две квартиры — кризисных центра. До этого у организации было всего два центра: квартира, рассчитанная на проживание пяти семей единовременно (до 12 человек) и дом на девять семей.

Ранее ФАН сообщал о подготовке в Новом Уренгое к пятому Арктическому благотворительному турниру по волейболу «Кубок губернатора ЯНАО». Мероприятие проводится с целью сбора средств для тяжелобольных детей. Собранные деньги переведут на оказание помощи больным детям через благотворительный фонд «Ямине».