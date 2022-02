Индия призвала Совбез ООН к сдержанности по вопросу Украины

Министр иностранных дел Индии не видит сходства между ситуациями в Индо-Тихоокеанском регионе и на Украине; первая партия индийской пшеницы отправилась в Афганистан через границу с Пакистаном; правительство Нарендры Моди продемонстрирует достижения науки и техники на выставках в 75 городах страны; делегация Индии отправится в Пакистан на ежегодное заседание Комиссии по водным ресурсам. Об этих и других событиях прошедшей недели рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Индия призывает ООН к сдержанности

После признания независимости Донецкой и Луганской народных республик со стороны России в ООН прошло срочное заседание Совета Безопасности, на котором постоянный представитель Индии Ц.Тирумурти призвал все стороны к сдержанности.

«Мы решительно подчеркиваем жизненно важную необходимость поддерживать международный мир и безопасность, проявляя максимальную сдержанность и активизируя дипломатические усилия для обеспечения скорейшего достижения взаимоприемлемого решения», — сказал он.

В своем заявлении Ц.Тирумурти напомнил, что более 20 000 индийцев живут и учатся в разных частях Украины. Он подчеркнул, что их благополучие является приоритетом правительства Нарендры Моди. Посольство Индии в Киеве уже рекомендовало всем индийцам покинуть страну, а чтобы вывезти всех желающих были организованы несколько дополнительных авиарейсов.

Торговое соглашение с ОАЭ

Индия и ОАЭ подписали «Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве» с целью увеличения двусторонней торговли до 100 миллиардов долларов к 2030 году. Это первый подобный договор, заключенный Нью-Дели более чем за десять лет. Последний раз схожий документ был подписан с Японией в 2011 году. В планах Индии заключить еще соглашения о свободной торговле с Австралией, Великобританией, Канадой, Израилем и ЕС. Министр торговли Пиюш Гоял заявил, что к концу года Нью-Дели может заключить такие соглашения и с государствами, входящими в Совет сотрудничества стран Персидского залива, такими как Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар и Саудовская Аравия.

В соответствии с договором, ОАЭ отменят пошлины на 80% тарифных позиций, на которые приходится 90% экспорта Индии. Это особенно важно для высококонкурентных областей, таких как текстиль и швейные изделия. Министр торговли Субраманьям отметил, что сейчас экспорт индийского текстиля и кожи облагается в Арабских Эмиратах 5-процентной пошлиной, в то время как конкуренты из Вьетнама и Бангладеш ее не платят. Предполагается, что в течение 5-10 лет доступ к индийским товарам с нулевой пошлиной в ОАЭ будет расширен до 97% тарифных позиций, что соответствует 99% экспорта Индии.

Ключевые секторы индийской экономики, которые получат выгоду от этого соглашения, включают в себя драгоценные камни и ювелирные изделия, текстиль, кожу, обувь, спортивные и инженерные товары, автомобили и фармацевтику. Документ содержит строгие правила происхождения товара, чтобы другие страны не могли использовать его для перенаправления своего экспорта через ОАЭ.

В соглашении между Индией и ОАЭ впервые появилась глава о цифровой торговле, что указывает на готовность правительства Нарендры Моди обсуждать эту тему в двусторонних договорах. Министр торговли Субраманьям заявил, что между регулирующими органами обеих сторон будут налажены постоянные контакты для согласования нормативных стандартов управления цифровой торговлей.

Пшеница для Кабула

Индия направила Пакистану предложение о транзите 50 000 тонн пшеницы и жизненно важных лекарств в Афганистан через пакистанскую территорию 7 октября прошлого года. Четыре с половиной месяца спустя, первая партия зерна объемом около 2000 тонн, загруженная примерно в 50 грузовиков, отправилась на индийско-пакистанскую границу. Это уникальный пример дипломатического сотрудничества Нью-Дели и Исламабада в гуманитарных целях, при том что отношения двух государств находятся на крайне низком уровне с 2019 года.

После того, как «Талибан»1 (запрещен в РФ) захватил власть в Афганистане в середине августа 2020 года, Индия обязалась отправить в разоренную страну 50 000 тонн пшеницы. Решение последовало за соглашением о поставках продовольственного зерна в Кабул, подписанным Индией и Всемирной продовольственной программой ранее в том же месяце.

Для перевозки 50 000 тонн пшеницы в Кабул потребуется более 1200 грузовиков. Логистика предполагает, что индийские грузовики должны будут выгрузить пшеницу и погрузить ее в афганские машины в «нулевой точке» на границе. Индия уже доставила в Афганистан пять партий медицинской помощи, состоящей примерно из 9 тонн лекарств. В настоящее время Исламабад разрешает талибам экспортировать товары в Индию. Любая другая двусторонняя торговля через пакистанские пограничные переходы запрещена.

Демонстрация достижений

Правительство Индии организует выставки в 75 городах страны, чтобы осветить 75-летие достижений страны в области науки и техники. Недельная программа открыта 22 февраля в Нью-Дели.

Первое мероприятие будет посвящено «вкладу Индии в математику на протяжении веков» и охватит математику древнего периода, включая геометрию в Шулбасутра. Специальный раздел расскажет о математике классического периода, включая ориентиры в индийской алгебре, тригонометрии, неопределенных уравнениях и школе Кералы: бесконечныму ряду Мадхавы и исчислению тригонометрических функций.

Будет организовано несколько аналогичных мероприятий на тему экономической мысли Древней Индии, а также металлургии и сельского хозяйства. Программа будет проходить на различных индийских языках — кашмирском, догри, панджаби, гуджарати, малаялам, тамильском, телугу, бенгальском и непальском. Также будет показано 75 фильмов о научных разработках Индии.

Позиция по Украине

Выступая в прошлую субботу, 19 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности в Индо-Пацифике министр иностранных дел Индии С.Джайшанкар разъяснил позицию страны по внутриукраинскому конфликту.

«Я не думаю, что ситуации в Индо-Тихоокеанском и трансатлантическом регионах действительно аналогичны. Предположение о том, что каким-то образом существует компромисс, когда одна страна делает что-то в Тихом океане, а взамен вы делаете что-то еще, несостоятельно — международные отношения так не работают», — сказал он.

В ходе другой панельной дискуссии в кулуарах Мюнхенской конференции, Джайшанкар подчеркнул, что решением украинского кризиса должна быть дипломатия.

Посольство России в Индии приветствовало «сбалансированный, принципиальный и независимый подход Индии» на брифинге Совета Безопасности ООН. Нью-Дели же заявил, что «конструктивная» дипломатия — это насущная необходимость и любых шагов, которые усиливают напряженность, «лучше всего избегать всем сторонам» в более широких интересах обеспечения международного мира и безопасности.

Ранее в этом месяце С. Джайшанкар, находясь в Мельбурне во время саммита «четверки», заявил, что Украина не является частью географии Четырехстороннего альянса.

«У нас есть совершенно разные проблемы, связанные с тем, что происходит здесь, и с ситуацией в Индо-Тихоокеанском регионе», — сказал он.

На вопрос — не согласится ли он с тем, что порядок, основанный на правилах, должен применяться ко всему миру единообразно — Джайшанкар язвительно заметил:

«Если бы люди были такими принципиальными в этом вопросе, они бы практиковали их [правила] в Азии или Афганистане».

Отвергая идею о том, что «четверка» — это азиатское НАТО, он подчеркнул, что есть «заинтересованные стороны», которые выдвигают такие сравнения, и не следует поддаваться на их риторику:

«Я бы настоятельно призвал вас не впадать в эту ленивую аналогию между Азией и НАТО. Мы не союзники по договору. У нас нет соглашения, структуры, секретариата. «Четверка» — это своего рода способ реагирования 21 века на более диверсифицированный, рассеянный мир».

Проблема водных ресурсов Инда

Индийская делегация из 10 человек посетит Пакистан для участия в ежегодном заседании Постоянной комиссии по водам Инда 1-3 марта. В повестку дня будут включены возражения Исламабада по индийским гидроэлектростанциям, а именно Пакал Дул (1000 МВт), Нижний Калнай (48 МВт) и Киру (624 МВт) в бассейне Ченаб в Джамму и Кашмире, а также по нескольким небольшим гидроэлектростанциям в Ладакхе. Согласно договору, Индии было предоставлено право вырабатывать электроэнергию на западных реках в соответствии с конкретными критериями проектирования и эксплуатации. Пакт также дает Пакистану право выдвигать возражения против проектов индийских гидроэлектростанций и Исламабад высказался против строительства этих ГЭС.

Индия, однако, утверждает, что проекты полностью соответствует положениям Договора о водах Инда и сертифицированы Центральной комиссией по водным ресурсам и Центральным управлением электроэнергетики — ведущими организациями страны в этих областях. На предстоящей встрече индийская сторона объяснит свою позицию Исламабаду.

В соответствии с договором, подписанным между Индией и Пакистаном в 1960 году, все воды восточных рек — Сатледж, Беас и Рави — ежегодно выделяются Индии для неограниченного использования. Воды западных рек — Инда, Джелума и Ченаба — в объеме около 135 млн кубических метров в год в основном отводятся Пакистану. В соответствии с положениями «Договора о водах Инда» Постоянная комиссия по Инду должна собираться не реже одного раза в год поочередно в Индии и Пакистане. Последнее заседание состоялось 23-24 марта 2021 года в Нью-Дели. Работа комиссии не останавливалась даже во время резкого охлаждения отношений между Нью-Дели и Исламабадом после отмены правительством Нарендры Моди особого статуса региона Джамму и Кашмир.

«Голубая экономика»

Индия и Франция приняли дорожную карту по «голубой экономике» и управлению океаном для укрепления партнерства в области эксплуатации и сохранения морских ресурсов. Документ был принят на встрече министра иностранных дел С.Джайшанкара и его французского коллеги Жан-Ива Ле Дриана в Париже. Это часть взаимно согласованных мер по углублению двустороннего стратегического партнерства, особенно в области торговли и инвестиций, обороны и безопасности, здравоохранения, образования, исследований и инноваций, энергетики и изменения климата.

Франция входит в число ближайших стратегических партнеров Индии в Европе. Обе страны сотрудничают друг с другом в таких секторах, как критические технологии и цепочки поставок. В ходе переговоров Джайшанкар и Ле Дриан высоко оценили тесное взаимодействие между Индией и Францией во время пандемии COVID-19, говорится в заявлении министерства иностранных дел.

1 Организация запрещена на территории РФ.