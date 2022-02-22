Седьмой Форум стран — экспортеров газа пройдет в Алжире

Доха, 22 февраля. Алжир примет следующий Форум стран — экспортеров газа (ФСЭГ). Об этом объявил во вторник президент североафриканской республики Абдельмаджид Теббун во время закрытия шестого съезда организации в Катаре.

«Я буду рад приветствовать вас в Алжире по случаю предстоящего саммита», — сказал глава АНДР.

Теббун в ходе выступления призвал государства — экспортеры голубого топлива «начать диалог со странами-потребителями, которые используют газ в качестве важного двигателя прогресса и своей экономики». Он также указал на необходимость «совместного поиска наилучших путей и средств транспортировки природного ресурса в международных энергосистемах и оценки его ценности на международных рынках».

Президент попросил ФСЭГ рассмотреть ряд вопросов на текущем этапе. Они связаны в первую очередь с расширением членства организации и укреплением позиций энергоресурса. Планируется заняться поиском технологических решений по обеспечению качества газа.

Министры энергетики Алжира и России Мухаммад Аркаб и Николай Шульгинов накануне переговорили на площадке ФСЭГ-2022. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере топливно-энергетического комплекса.