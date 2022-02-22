МИД Британии выразил официальный протест российскому послу Келину из-за признания РФ ЛДНР

Лондон, 22 февраля. Посол России в Лондоне Андрей Келин подвергся официальному протесту со стороны Великобритании. Соответствующее заявление сделали во внешнеполитическом ведомстве страны.

По данным министерства иностранных дел, решение было принято из-за подрыва Россией суверенитета Украины.

Известно, что Вашингтон продолжает вести бескомпромиссную борьбу против работников российских дипмиссий. Об этом рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов.

Ранее сообщалось, что Россия согласна признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Об этом решении объявил президент РФ Владимир Путин в ходе телеобращения к нации.