Винокур: признание Россией ЛДНР спасло жителей Донбасса от агрессии Киева

Москва, 22 февраля. Россия спасла жителей Донбасса от агрессивных действий Киева, признав независимость Донецкой и Луганской народных республик, заявил артист Владимир Винокур.

В беседе с изданием News.ru он отметил, что полностью поддерживает этот шаг. По его словам, благодаря действиям Москвы удалось остановить агрессию «беспредельщиков» из Киева, что стало спасением для жителей Донбасса.

«Потому что воевать с мирными жителями — это удел нелюдей. Я считаю, что сегодня, когда у нас есть обязательства перед ЛНР и ДНР, мы можем защитить людей. Там очень много наших соотечественников живет. Я считаю, что этот вопрос назрел, и 100% правильно поступил и президент, и правительство. Это надо было сделать», — сказал Винокур.

О признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик объявил президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам РФ, которое состоялось 21 февраля. Он также попросил Госдуму поддержать заключение договоров о сотрудничестве с ДНР и ЛНР.

Ранее сообщалось, что постоянный представитель Москвы при ООН Василий Небензя заявил об открытости России к переговорам по Донбассу. Он подчеркнул, что российские власти не допустят новых боевых действий в регионе, передает телеканал «360».