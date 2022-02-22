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Поклонники шоу «Маска» назвали своих фаворитов после выхода нового выпуска
Шоу-бизнес
Поклонники шоу «Маска» назвали своих фаворитов после выхода нового выпуска
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 22 февраля. На популярном российском телеканале НТВ стартовал третий сезон самого таинственного шоу на современном телевидении — «Маска». Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Второй выпуск передачи вышел в это воскресенье — 20 февраля. У поклонников проекта уже начали появляться свои фавориты.

На официальной странице шоу «Маска» в Instagram идет горячее обсуждение выступлений, которые были показаны во втором выпуске. Фанаты проекта высказались, кто оказал на них наибольшее впечатление.

Пока лидируют Козерог, Пончик, Джокер и Малыш.

«Козерог — «Зимний сон», «Пончик удивил! Козерог великолепен, песня по-новому зазвучала», «Козерог. Разве есть конкуренция?», «Козерог и Пончик», — пишут пользователи Сети.

В вышедшем выпуске уже был рассекречен один из участников — человеком под маской пса оказался российский фигурист Роман Костомаров.

Больше всего удивилась член жюри Регина Тодоренко, ведь она вместе с ним выступала в шоу «Ледниковый период», но напарника не узнала.

Судьи, по традиции, называли свои версии. Кто-то решил, что под маской прячется Влад Сташевский, кому-то в танце показался Богдан Титомир, а кто-то был уверен, что это певец Бурито.

Музыкальное телешоу «Маска» изначально появилось в Южной Корее и носило название Masked Singer. Российскую адаптацию международного формата сделали отечественные продюсеры. Права на проект принадлежат Banijay Group и Munhwa Broadcasting Corporation. На сцене проекта выступают разные российские и зарубежные знаменитости: певцы, актеры, шоумены, юмористы, спортсмены и другие известные личности. Они выступают в смешных костюмах животных или мистических персонажей, покрывающих их с ног до головы и затрудняющих возможность узнать звезду.

Ранее певец Прохор Шаляпин выразил уверенность в том, что под костюмом Мухомора в «Маске» скрывается певица Маша Распутина.

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