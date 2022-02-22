«Какие Чемберлены такой и Гитлер»: политолог Рогов о геноциде на Украине и в Донбассе

Европа и в частности Зеленский устроили геноцид русского народа не только в Донбассе, но и на Украине. Без параллели со зверствами фашистов во время Второй мировой войны никак не обойтись. Так считает политолог Владимир Рогов. Об этом он рассказал в беседе с ФАН.

«Геноцид идет на территории всего постукраинского пространства, включая Донбасс. В Донбассе шел громкий геноцид, а на постукраинском пространстве, подконтрольном Зеленскому, шел тихий геноцид. Ведь устроен не виртуальный, а реальный голодомор, который прокачивают пропагандистские идеологи национализма», — заявил политолог.

Инфореактор / Федеральное агентство новостей / mil.gov.ua / Пресс-служба Министерства обороны Украины

По словам Владимира Рогова, президент Украины Владимир Зеленский использует античеловеческие, «гитлеровские» методы и так же, как и фюрер, жаждет крови.

«Жажда крови как у Гитлера. Бесконечные карательные акции и обстрелы населенных пунктов и мирных жителей, бесконечные провокации, преследования за взгляды и рост количества политических узников. Я уже не говорю об элементарном соблюдении прав человека — о них вообще не вспоминают. Повсеместное закрытие телеканалов и преследование журналистов. Все эти «зверства» в огромном количестве за эти годы накопились на Украине и продолжаются по сей день. И при этом никто ничего не замечает», — отметил эксперт.

Собеседник ФАН признался, что его возмущает лояльное отношение европейских стран к беззаконию, которое с 2014 года творится на украинской территории, а также в ЛНР и ДНР. И этот факт у Владимира Рогова тоже вызвал ассоциацию с событиями Второй мировой, когда некоторые страны, в частности Италия, Япония, Румыния, Венгрия, Болгария вошли в союзнический блок Германии. А политическая верхушка Франции, Греции, Норвегии и Нидерландов шла на сближение с Третьим рейхом.

Федеральное агентство новостей /

«Обратите внимание, что при этом приезжающий Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и тот же Борис Джонсон все рассказывают о том, как Украина движется к демократии и как все меняется к лучшему. Однозначно параллель со временами Гитлера и Второй мировой войной. Просто сейчас масштаб личностей намного меньше», — эмоционально высказался политолог.

На фоне этого Владимир Рогов считает кощунственным заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что он находит «смешным» утверждение российской стороны о геноциде русского населения, который осуществляет в Донбассе бендеровский режим Киева.

Global Look Press / Michele Tantussi/dpa

«Звучащие из уст главы Германии слова, что геноцид в Донбассе — это смешно, например, у меня, и я уверен, что еще у миллионов россиян, вызвал и вызывает воспоминания о страшных кровавых событиях Великой Отечественной войны. Заявление Шольца — это заявление человека с заниженной социальной ответственностью. Он должен после этого просто застрелиться, чтобы получить хоть какой-то шанс на прощение у десятков миллионов душ, замученных немцами во время Второй мировой войны», — объяснил собеседник ФАН.

Завершая беседу, Владимир Рогов подчеркнул, что России, как и во Второй мировой войне, опять досталась роль освободителя и миротворца.

«Шольц и прочие персонажи — это такой Гитлерюгенд. Маленькие гитлерята, которые сегодня творят геноцид. Коллективный Гитлер англосаксонского мира. А Зеленский — это обычный предатель, полицай из числа тех, кто совершал военные преступления и зверства, например, на территории Хатыни. Поэтому спасение простых людей и наведение порядка на постукраинском пространстве может быть достигнуто только при помощи России», — уверен Владимир Рогов.

Федеральное агентство новостей /

Накануне депутат Госдумы Олег Морозов развеял опасения некоторых экономистов, что отныне Россия будет вынуждена всегда «кормить» Донбасс. Ранее Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР — соответствующие договоры, которые ратифицирует 22 февраля Совет Федерации, президент России подписал с главами республик Донбасса.