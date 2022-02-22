Сборная России по художественной гимнастике отказалась выступать на этапе Гран-при в Киеве

Киев, 22 февраля. Российская сборная по художественной гимнастике не примет участие в этапе Гран-при, который пройдет в столице Украины.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной Ирина Винер-Усманова сообщила, что национальная команда пропустит киевский этап серии Гран-при. Ее слова приводит РИА Новости.

«В связи со сложившейся ситуацией между Россией и Украиной, конечно, на сегодняшний день сборная России в Киев не поедет», — подчеркнула Винер-Усманова.

Этап Гран-при пройдет в Киеве с 14 по 15 марта. Накануне Россия признала независимость ДНР и ЛНР. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.