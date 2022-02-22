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Волгоградстат опубликовал статистику о мужском населении региона
Общество
Волгоградстат опубликовал статистику о мужском населении региона
pixabay.com  / 

Волгоград, 22 февраля. По данным Волгоградстата, мужское население Волгоградской области в 2021 году составило 1 148 400 человек, это 46,4% от общей численности жителей региона.

Средний возраст мужчин оказался 38,9 года, информирует сетевое издание «Волгоградская правда». Наибольшее количество мужчин проживают в городах области — 76,4%. Из них в трудоспособном возрасте находятся 63,2%, пенсионеров, детей и подростков — 17,9 и 18,9% соответственно. Хорошо известна волгоградская земля и своими долгожителями. Так, в 2021 году в области проживали 779 пожилых мужчин старше 95 лет, а 144 мужчины перешагнули 100-летний рубеж.

В Волгоградской области проживает в среднем приблизительно равное количество мужчин и женщин, последних, если верить статистике, — 1 155 000. Однако соотношение полов меняется в зависимости от возраста. Мальчиков рождается больше, и сохраняется таковое соотношение примерно до 40 лет. В пожилом возрасте женщин в регионе остается почти в 2,5 раза больше.

Ранее ФАН писал, что ежедневный рацион людей-долгожителей очень схож, вне зависимости от их места проживания. Ключом к их крепкому здоровью оказались бобовые, тыква и помидоры.

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