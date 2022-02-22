«Усидеть на двух стульях»: тюрколог Аватков объяснил реакцию Анкары на признание ЛДНР

Решение о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик было негативно встречено не только на Западе, но и в Турции. Анкара посчитала данный шаг Москвы «неприемлемым», а также выразила свою поддержку Украине.

Международная редакция Федерального агентства новостей обсудила со старшим научным сотрудник ИМЭМО РАН, доцентом Дипломатической академии МИД РФ, тюркологом Владимиром Аватковым, насколько пристально в Турции следят за политикой России в Донбассе и почему план Анкары примерить на себя роль миротворца не увенчался успехом.

Непринятие Анкары

21 февраля президент России Владимир Путин выступил с видеообращением к соотечественникам, в ходе которого подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Страны Запады осудили позицию Москвы, к ним присоединилась и Турция. Сначала МИД опубликовал пресс-релиз, в котором назвал признание решение Москвы «неприемлемым шагом, нарушающим Минские соглашения и целостность Украины».

RF’nin sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararı hk. https://t.co/61C9sQGR4i pic.twitter.com/8mzMGBrBjL — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) February 21, 2022

Далее высказался президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который застал новость о решении Владимира Путина, находясь с визитом в Сенегале. В интервью журналистам турецкий лидер подтвердил позицию Анкары.

«Мы считаем это решение России неприемлемым. Мы вновь призываем все стороны к здравому смыслу и соблюдению международного права», — передает слова Эрдогана агентство Anadolu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'nın doğusundaki gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu https://t.co/sxpZYaAXwL pic.twitter.com/0nXk3mahR3 — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 22, 2022

Кроме того, глава Турции провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе разговора последний поблагодарил Эрдогана за поддержку. В свою очередь, турецкий лидер указал на то, что для решения проблемы необходимо использовать все возможности дипломатии на международной арене.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya’nın Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararı ele alındıhttps://t.co/qxsYmySYS5 — Evrensel Gazetesi (@evrenselgzt) February 22, 2022

Посиделки на двух стульях

Как отметил Владимир Аватков в беседе с ФАН, Турция сейчас пытается усидеть на двух стульях. С одной стороны, Анкара имеет хорошие отношения с Москвой, демонстрируя все большую самостоятельность в принятии решений. С другой, указал эксперт, республика выражает солидарность с Западом игнорируя факт подрыва стабильности на постсоветском пространстве в угоду западным интересам. Однако, по мнению тюрколога, нынешнему правительству становится все сложнее продолжать такую политику.

«Турция показывает, что необходимо учитывать обеспокоенность России, о чем неоднократно говорили различные руководители, в том числе советник Эрдогана [Ибрагим] Калын. В то же время Турция показывает, что идет в фарватере политики Запада по давлению на Россию в плане непринятия решения [Москвы] о признании ДНР и ЛНР», — сказал собеседник ФАН.

wikipedia.org / Victoria3489268 / CC BY-SA 4.0

Ранее Анкара неоднократно изъявляла желание выступить посредником в отношениях РФ и Украины. В Турции звучали заявления о готовности организовать трехстороннюю встречу в Стамбуле, а также обещания пригласить Владимира Путина в республику после окончания Олимпиады в Пекине. Тем не менее ни того, ни другого не произошло. Кроме того, едва ли можно было считать средиземноморское государство нейтральным в разногласиях между РФ и Украиной: Анкара отказалась признавать возвращение Крыма в родную гавань, а также отметилась в поставках ВСУ ударных беспилотников Bayraktar.

Как указал Владимир Аватков, Турцию изначально невозможно было рассматривать в качестве посредника между Москвой и Киевом. По словам тюрколога, ранее РФ в ответ на предложения Анкары объясняла, что конфликт разворачивается не между двумя восточноевропейскими государствами, а только внутри границ Украины.

«Российская сторона подчеркивала, что Турция может быть посредником и помогать решать вопросы внутри Украины, если бы она поспособствовала выполнению Киевом Минских соглашений. Но, к сожалению, практика показала, что Турция не может быть полезной в этом плане. Турция не смогла принудить Киев к исполнению Минских соглашений. Ее посреднические усилия оказались тщетны по факту происходящих событий. На данном этапе ситуация кардинально изменилась, и в этих условиях говорить о посредничестве Турции достаточно сложно, хотя всегда любые посреднические усилия должны приветствоваться», — добавил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Переход в новую систему

Доцент Дипломатической академии МИД РФ допустил, что решение России окончательно признать суверенность ДНР и ЛНР могло оказаться неожиданностью для Турции.

«Турция вообще с большим удивлением смотрит на меняющуюся политику России на постсоветском пространстве. Каждый новый поворот является для нее все большим и большим удивлением, но постепенно в Анкаре идет осознание наступления совершенно нового этапа международных отношений, если угодно, нового миропорядка, в котором Турция будет искать свое место под солнцем, как метко выразился сам Эрдоган», — сказал тюрколог.

На этом фоне примечательно, что даже представители турецкой оппозиции, имеющие глубокие разногласия с правящим альянсом, также осудили признание Россией ДНР и ЛНР. В частности, заместитель председателя «Республиканской народной партии» (РНП) Унал Чевикоз назвал данный шаг Москвы «нарушением международного права». По словам политика, решение «поставило под угрозу безопасность Черного моря».

«В целом Турция рассматривала Украину чуть ли не как часть туркоцентричного тюркского мира. Конечно, в очень жестких выражениях она неоднократно подчеркивала, что не признает воссоединение Крыма с Россией. Все, что происходило и будет в дальнейшем происходить с Украиной, с точки зрения Турции является определенной трагедией», — отметил Аватков.

CHP'den Putin'in Donetsk ve Lugansk kararına tepki: Asla kabul etmiyor ve kınıyoruzhttps://t.co/oiFNg0dJl9 — T24 (@t24comtr) February 22, 2022

По словам собеседника ФАН, по вопросам Украины силы, которые базируются на консервативном и националистическом электорате (то есть правящая элита), а также радикально прозападные политики, которые находятся сегодня в оппозиции Турции, абсолютно солидарны. В то же время эксперт рассказал, что есть и редкие исключения — в частности, противоположную позицию выдвигает лидер партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчек.

Примечательно, что политик уже высказался на счет последних событий, разворачивающихся в Донбассе. По мнению главы блока, признание Турцией ДНР и ЛНР послужило бы интересам его страны и стало бы ударом по планам Вашингтона расширить НАТО на Восток, что также представляет угрозу для Анкары.