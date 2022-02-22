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Похороны артиста Геннадия Юхтина завершились в Москве

  /   Обновлено: 22 февраля 2022 16:23
Общество
Похороны артиста Геннадия Юхтина завершились в Москве
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Москва, 22 февраля. Близкие и коллеги простились с артистом Геннадием Юхтиным. Звезду картины «Братья Карамазовы» похоронили на Троекуровском кладбище.

Прощание с Юхтиным состоялось в московском ритуальном зале ЦКБ. Траурная церемония прошла в узком кругу близких, на сцене были установлены венки. Похороны артиста завершились на Троекуровском кладбище.

Юхтин скончался в возрасте 89 лет. Незадолго до смерти артист оказался в больнице с симптомами коронавируса. Вскоре его выписали, но улучшение самочувствия звезды оказалось временным, актер ушел из жизни 18 февраля.

Смерть Юхтина стала печальной новостью для Инны Чуриковой. Артистка почтила память коллеги и призналась, что трагедия вызвала у нее жуткую печаль.

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