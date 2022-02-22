Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 февраля 16:56
16:55
Общество
Многокилометровые пробки начали собираться в Петербурге вечером 22 февраля
16:54
Политика
Политолог о признании ДНР и ЛНР: Сделан очень важный шаг, за ним должны последовать другие
16:53
Армия
Экстрасенс Хадуева: серьезные испытания приведут Россию к успеху
16:48
Политика
Нужна ли России государственность Украины: в ОП РФ обсудили восьмилетние итоги Майдана
16:48
Происшествия
Грузовик насмерть сбил переходившую дорогу в неположенном месте женщину на Гурьянова
16:46
Весь мир
Седьмой Форум стран — экспортеров газа пройдет в Алжире
16:44
Происшествия
ФАН публикует кадры с места обрушения бетонной конструкции на машину в Москве
16:42
Политика
МИД Британии выразил официальный протест российскому послу Келину из-за признания РФ ЛДНР
16:41
Армия
Винокур: признание Россией ЛДНР спасло жителей Донбасса от агрессии Киева
16:35
Происшествия
Двух без вести пропавших рыбаков разыскивают в Мурманской области
Все новости

Kalush Orchestra поедет на Евровидение от Украины вместо затравленной Алины Паш

  /   Обновлено: 22 февраля 2022 16:20
Общество
Kalush Orchestra поедет на Евровидение от Украины вместо затравленной Алины Паш
Global Look Press  /  Alyona Nikolayevychukrinform/Keystone Press Agency

Киев, 22 февраля. Украинский рэп-коллектив Kalush Orchestra поедет на Евровидение, которое пройдет в Турине. Группа отправится на международный конкурс вместо отказавшейся от участия Алины Паш.

Коллектив, организованный в 2019 году, сообщил счастливую новость на своей странице в Instagram. Группа готовится привести свою страну к успеху и благодарит поклонников, которые ее поддерживают.

«Постоянно видим и чувствует вашу поддержку. Зрительское голосование это доказало — первое место от народа! Имеем большую честь представлять наше государство. Обещаем, не подведем», — написали под постом Kalush Orchestra.

Kalush Orchestra поедет на Евровидение от Украины вместо затравленной Алины Паш
Prt Scr instagram.com / @kalush.official

Изначально представлять Украину на Евровидении должна была Алина Паш, но певица отказалась от участия в международном конкурсе. Артистка была обнаружена в списках сайта «Миротворец» из-за посещения Крыма. Паш подверглась хейту в родной стране.

Пользователи YouTube ранее раскритиковали номер Паш для Евровидения. Многие посчитали, что певица украла образ у российской исполнительницы Манижи.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Kalush Orchestra поедет на Евровидение от Украины вместо затравленной Алины Паш
евровидение kalush orchestra група
Комментировать