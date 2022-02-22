Kalush Orchestra поедет на Евровидение от Украины вместо затравленной Алины Паш

Киев, 22 февраля. Украинский рэп-коллектив Kalush Orchestra поедет на Евровидение, которое пройдет в Турине. Группа отправится на международный конкурс вместо отказавшейся от участия Алины Паш.

Коллектив, организованный в 2019 году, сообщил счастливую новость на своей странице в Instagram. Группа готовится привести свою страну к успеху и благодарит поклонников, которые ее поддерживают.

«Постоянно видим и чувствует вашу поддержку. Зрительское голосование это доказало — первое место от народа! Имеем большую честь представлять наше государство. Обещаем, не подведем», — написали под постом Kalush Orchestra.

Prt Scr instagram.com / @kalush.official

Изначально представлять Украину на Евровидении должна была Алина Паш, но певица отказалась от участия в международном конкурсе. Артистка была обнаружена в списках сайта «Миротворец» из-за посещения Крыма. Паш подверглась хейту в родной стране.

Пользователи YouTube ранее раскритиковали номер Паш для Евровидения. Многие посчитали, что певица украла образ у российской исполнительницы Манижи.