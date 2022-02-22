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Греческие ученые спасли и выпустили на волю детеныша редкого тюленя

Видео

Специалисты Греческого общества изучения и защиты тюленей-монахов порадовали общественность результатами своей деятельности. Ученые выходили и отпустили в открытое море тюленя-монаха.

Малышке Эви было только семь дней, когда ее нашли выброшенной на пляже. Волнами животное отнесло от родителей, и она осталась совсем одна. Обессиленную кроху спасли неравнодушные люди.

Представительница редкого вида тюленей-монахов оказалась под присмотром специалистов организации. Ластоногая нуждалась в материнском молоке, поэтому люди кормили ее специальной смесью с добавками. За первые несколько недель удалось восстановить состояние здоровья Эви.

«Мы были с ней четыре месяца, кормили ее ночью. Нам приходилось кормить ее четыре раза в день. Это был долгий процесс», — заявил представитель Греческого общества изучения и защиты тюленей-монахов Димитрис Циакалос.

На кадрах, снятых перед выпуском Эви на волю, видно, как с четырехмесячной малышкой работают специалисты. Они проводят заключительные процедуры и запускают тюленя в искусственный бассейн.

«Мы надеемся, что она соединится с остальными тюленями, к которым она принадлежит. Очень грустно видеть, как она уходит», — признался Димитрис Циакалос.

Представители общества заявили, что в скором времени Эви ассимилируется со своими сородичами и сможет завести собственное потомство.

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греция спасение тюлень
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