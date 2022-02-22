Лидер организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич сравнил Зеленского с детсадовцем. По его мнению, на подобное поведение политика влияет потакание его прихотям посторонних людей. Своими доводами общественник поделился во время эфира программы «Время покажет» на Первом канале.

«Нельзя ругать в младших классах садика ребенка, который ведет себя неадекватно, длительное время пребывая с воспитателем, который где-то даже целенаправленно стимулирует его такое поведение. Ребенок не виноват. И я сегодня не буду обсуждать Зеленского, который для меня не президент», — заявил Франц Клинцевич.

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Гость студии назвал избрание Владимира Зеленского жителями Украины лидером своей страны большой ошибкой. Также, по мнению Клинцевича, проведенная против России информационно-психологическая операция заходит в завершающую фазу.

«Ответы, которые мы сегодня ставим, на самом деле есть в выступлении президента России: обстоятельные, последовательные и подробные. Отдельные серьезные эксперты иногда даже у меня спрашивали, не долго ли говорил президент. Президент говорил не для Запада. Президент говорил для своих людей», — добавил ветеран.

Федеральное агентство новостей /

Член Общественной палаты РФ Никита Данюк предположил, что Зеленский во время выступления перед украинским народом находился в состоянии фрустрации. По его мнению, это произошло из-за инструкций лидеров западных стран по теме дальнейшей реакции на признание ЛДНР.