Аркатов о покушении на лидера ЦАР: Франция готова к опрометчивым и рисковым действиям

Задержание французов по подозрению в подготовке покушения на лидера ЦАР связано с репутацией Пятой республики на Черном континенте, считает политолог Иван Аркатов.

В эксклюзивном интервью для международной редакции Федерального агентства новостей он прокомментировал последние события в африканской стране, где задержали группу вооруженных иностранцев. Инцидент произошел на территории главного аэропорта — Банги.

Подозреваемые представились сотрудниками многопрофильной комплексной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА). По версии руководства миротворцев, задержанные сопровождали начштаба организации, генерала Марченуара.

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По версии правоохранителей, легионеры планировали нападение на президента Фостен-Арканжа Туадера, который в этот момент возвращался на родину с форума из Бельгии. Аркатов считает, что версия с покушением выглядит вполне состоятельно, учитывая стратегию бывшей метрополии, которая неоднократно устраняла неугодных политиков силовым путем:

«На мой взгляд, это вполне реалистичный сценарий. С учетом событий последних десятилетий, происходивших в Африке, это правдоподобная версия. Менталитет населения Черного континента подразумевает жесткое решение проблем. Этим пользуется Франция, которая, вероятно, и подготовила план. Но, думаю, задержанные могли быть организаторами или кураторами, а не реализаторами».

По мнению собеседника ФАН, Париж может пойти на очередное преступление из-за страха окончательно потерять влияние на материке. Политолог отметил, что недавний саммит Евросоюз — Африка стал наглядной демонстрацией ухудшения положения Елисейского дворца на геополитической арене.

«Это укладывается в паттерны поведения бывшей метрополии. Даже если с этими товарищами вышла ошибка, контекст говорит о том, что подозрения не случайны. Даже если посмотреть саммит Евросоюза и Африки, можно сделать вывод, что Франция активно теряет влияние. Это может подтолкнуть ее к опрометчивым и рисковым решениям. Также вклад могла внести риторика Туадера, который не боится критиковать Францию. Своими заявлениями он показывает коллегам, что можно жить без оглядки и не ждать разрешения Парижа на то или иное действие», — подчеркнул спикер.

youtube.com / Prt Scr СМЫСЛЫ

Аркатов предположил, что заявление о причастности задержанных к многопрофильной комплексной миссии ООН может являться попыткой отвести внимание от неудачного покушения. По мнению эксперта, Франция попытается использовать подконтрольную структуру для снятия подозрений с себя.

«Исходя из информации, что они скрывались в гражданском автомобиле, можно сделать определенные выводы. Значит, не все так прозрачно. Они старались сохранить конфиденциальность, остаться инкогнито. Теперь им лучше молчать, так как любое лишнее слово усугубит ситуацию. Их даже на родине могут осудить. Реакция Франции на инцидент меня не удивляет. Знаете, жулики любят так делать: встречно обвинять и кричать «караул, меня подставили». Классический ход в информационном поле коллективного Запада. Было бы странно, если бы они добровольно признались в подготовке преступления», — заключил политолог.

Ранее национальный лидер Центральноафриканской Республики выступил на саммите ЕС — Африка с критикой оружейного эмбарго ООН. По словам Туадера, ограничительные меры не дают властям ЦАР качественно оснастить правительственные войска. При этом резолюции не мешают радикалам приобретать запрещенное вооружение контрабандными путями.