Аналитик Першиков указал на «запасные аэродромы» России в случае ухудшения отношений с США

Санкт-Петербург, 22 февраля. Россия располагает дополнительными возможностями на тот случай, если отношения между страной, США и европейскими государствами ухудшатся. Об этом рассказал аналитик Виктор Першиков.

Эксперт выступил в ходе эфира медиацентра «Патриот». В студии обсуждали признание Луганской и Донецкой народных республик Москвой. У главного аналитика компании «8848 Invest» поинтересовались, изменится ли жизнь России после этого шага.

«Скорее всего, нас ждет сваливание к некоей полярности мира. Скорее всего, у нас появятся крупные экономико-политические центры, и я полагаю, что да, Европа и США будут крайне заинтересованы в максимальном снижении потенциала отношений. Но запасные аэродромы у нас есть», — подчеркнул Першиков.

У эксперта также спросили, ждет ли Украину дальнейший раскол. Будущее страны будет зависеть от действий ее правительства, отметил аналитик, выступив за целостность и независимость государства.

Ранее политолог Рафаэль Ордуханян призвал не брать во внимание западные угрозы о возможных антироссийских санкциях. В утверждениях иностранных государств нет ничего нового, заметил эксперт.