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Синоптик Роман Вильфанд призвал автомобилистов повременить со сменой резины

Общество
Синоптик Роман Вильфанд призвал автомобилистов повременить со сменой резины
pixabay.com

Москва, 22 февраля. Российские автомобилисты начали задумываться о переходе на летнюю резину на фоне потепления в столице. Однако синоптик Роман Вильфанд уверен, что водителям не стоит спешить со сменой шин.

Снег на улицах столицы постепенно начал сходить, до весны осталось чуть больше недели. На этом фоне водители уже ждут, когда смогут вернуться к использованию летней резины.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Вильфанд отметил, что погода все еще не подходит для смены шин, и призвал автомобилистов повременить с подготовкой транспорта к весне.

«Резина летняя приобретает свои эластические свойства, когда температура устойчиво выше 5–7 градусов. А это происходит во второй половине апреля. Поэтому до 10 апреля я бы не советовал менять резину», — отметил эксперт в эфире Общественной службы новостей.

Вильфанд подчеркнул: при низких температурах летняя резина «деревенеет», в то время как сцепление дорожных поверхностей ухудшается. Поэтому автомобилистам не следует торопиться.

Тем временем стоимость автомобильных покрышек может вырасти до 20%. Генеральный директор «Nokian Tyres Россия» Андрей Пантюхов отметил, что скачок цен ожидается из-за подорожания сырья.

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погода автомобиль вильфанд шины
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