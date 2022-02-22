Задержанными по подозрению в подготовке покушения на лидера ЦАР оказались французы из миссии ООН

Банги, 22 февраля. Граждане Франции, арестованные за подготовку покушения на жизнь президента ЦАР, заявили, что они являются личной охраной начальника штаба многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА). Иностранцы имели при себе зарубежное вооружение, запрещенное к ввозу в ЦАР эмбарго Совбеза ООН, сообщает War Noir.
Central African Republic (#CAR) #France: 4 alleged #French legionnaires were arrested near #Bangui Airport before the arrival of #Touadera.— War Noir ☃️ (@war_noir) February 21, 2022
Two HK416 F-C rifles, an HK416 F-S rifle, FN Minimi PARA, Glock 17 Gen5 pistols and a French MAC Mle 1950 pistol were recovered. pic.twitter.com/hlMLl98LlL
Ранее охрана президента Центральноафриканской Республики предотвратила покушение на Фостен-Арканжа Туадера. Силовики арестовали в аэропорту Банги группу из пяти граждан Франции.
По первоначальной версии следствия, иностранцы собирались напасть на национального лидера. Вероятнее всего, легионеры ждали прибытия самолета из Брюсселя с главой республики на борту.
Позже выяснилось, что задержанные являются сотрудниками МИНУСКА. По версии руководства миссии ООН, они сопровождали генерала Марченуара.
Однако «голубые каски» предпочли умолчать, почему во время официального выезда они использовали гражданский автомобиль, а не рабочий маркированный транспорт. При себе подозреваемые имели две винтовки HK416 FC, одну HK416 FS, а также пистолеты моделей FN Minimi PARA, Glock 17 Gen5 и MAC Mle 1950. Кроме того, у французов конфисковали комплект раций Motorola.
Ранее Фостен-Арканж Туадера выступал с критикой бывшей метрополии. По мнению национального лидера, Париж пытается дестабилизировать отношения между Центральноафриканской Республикой и Чадом.