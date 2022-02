Задержанными по подозрению в подготовке покушения на лидера ЦАР оказались французы из миссии ООН

Банги, 22 февраля. Граждане Франции, арестованные за подготовку покушения на жизнь президента ЦАР, заявили, что они являются личной охраной начальника штаба многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА). Иностранцы имели при себе зарубежное вооружение, запрещенное к ввозу в ЦАР эмбарго Совбеза ООН, сообщает War Noir.

Central African Republic (#CAR) #France: 4 alleged #French legionnaires were arrested near #Bangui Airport before the arrival of #Touadera.



Two HK416 F-C rifles, an HK416 F-S rifle, FN Minimi PARA, Glock 17 Gen5 pistols and a French MAC Mle 1950 pistol were recovered. pic.twitter.com/hlMLl98LlL