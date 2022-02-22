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Задержанными по подозрению в подготовке покушения на лидера ЦАР оказались французы из миссии ООН

Весь мир
Задержанными по подозрению в подготовке покушения на лидера ЦАР оказались французы из миссии ООН
wikipedia.org  /  Irish Defence Forces / CC BY 2.0

Банги, 22 февраля. Граждане Франции, арестованные за подготовку покушения на жизнь президента ЦАР, заявили, что они являются личной охраной начальника штаба многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА). Иностранцы имели при себе зарубежное вооружение, запрещенное к ввозу в ЦАР эмбарго Совбеза ООН, сообщает War Noir.

Ранее охрана президента Центральноафриканской Республики предотвратила покушение на Фостен-Арканжа Туадера. Силовики арестовали в аэропорту Банги группу из пяти граждан Франции.

По первоначальной версии следствия, иностранцы собирались напасть на национального лидера. Вероятнее всего, легионеры ждали прибытия самолета из Брюсселя с главой республики на борту.

Позже выяснилось, что задержанные являются сотрудниками МИНУСКА. По версии руководства миссии ООН, они сопровождали генерала Марченуара.

Задержанными по подозрению в подготовке покушения на лидера ЦАР оказались французы из миссии ООН
Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Однако «голубые каски» предпочли умолчать, почему во время официального выезда они использовали гражданский автомобиль, а не рабочий маркированный транспорт. При себе подозреваемые имели две винтовки HK416 FC, одну HK416 FS, а также пистолеты моделей FN Minimi PARA, Glock 17 Gen5 и MAC Mle 1950. Кроме того, у французов конфисковали комплект раций Motorola.

Ранее Фостен-Арканж Туадера выступал с критикой бывшей метрополии. По мнению национального лидера, Париж пытается дестабилизировать отношения между Центральноафриканской Республикой и Чадом.

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