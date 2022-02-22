Глава ДНР Пушилин не исключил обращения к России за военной помощью

Донецк, 22 февраля. Донецкая Народная Республика может обратиться к России за помощью в вопросах обеспечения безопасности, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, на текущий момент республика полагается на собственные силы. В то же время нельзя исключать, что Донецку придется обратиться к Москве за военной помощью.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Москва не позволит случиться новым жертвам войны в Донбассе. По ее словам, после признания ЛДНР Россия не допустит эскалации конфликта в регионе.