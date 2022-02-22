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Североатлантический альянс соберет экстренное заседание комиссии НАТО — Украина

Политика
Североатлантический альянс соберет экстренное заседание комиссии НАТО — Украина
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 22 февраля. НАТО намерена провести внеочередную встречу с представителями Украины.

Недавно президент России Владимир Путин подписал указ о признании Луганской и Донецкой народных республик. На фоне событий в Донбассе военный блок принял решении о сборе экстренного заседания комиссии НАТО — Украина. Встреча пройдет 22 февраля.

Ранее политолог Андрей Иванов заявил, что Украина никогда не станет членом НАТО, как бы того ни желало руководство в Киеве. Он объяснил это тем, что Альянсу не нужна слабая страна с массой проблем.

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