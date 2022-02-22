Североатлантический альянс соберет экстренное заседание комиссии НАТО — Украина

Брюссель, 22 февраля. НАТО намерена провести внеочередную встречу с представителями Украины.

Недавно президент России Владимир Путин подписал указ о признании Луганской и Донецкой народных республик. На фоне событий в Донбассе военный блок принял решении о сборе экстренного заседания комиссии НАТО — Украина. Встреча пройдет 22 февраля.

Ранее политолог Андрей Иванов заявил, что Украина никогда не станет членом НАТО, как бы того ни желало руководство в Киеве. Он объяснил это тем, что Альянсу не нужна слабая страна с массой проблем.