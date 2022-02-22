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Врач Белокриницкая: необходимо предотвратить гуманитарную катастрофу
Украина
Врач Белокриницкая: необходимо предотвратить гуманитарную катастрофу
zaksobr-chita.ru  /  Законодательное Собрание Забайкальского края

Чита, 22 февраля. Профессор ЧГМА, акушер-гинеколог и депутат ЗакСа Забайкальского края Татьяна Белокриницкая выступила на экстренном брифинге Международного движения «Врачи мира за предотвращение ядерной войны».

Его участники выразили крайнюю обеспокоенность ситуацией на Украине. Активисты движения опасаются, что кризис может перерасти в войну с ядерными державами, что приведет к гуманитарной катастрофе. Ситуация может иметь ужасные последствия, если ее не удастся разрешить методами дипломатии, передает сетевое издание ZabNews.

Татьяна Белокриницкая отметила, что на Украине функционируют 15 атомных электростанций. Их случайное или преднамеренное разрушение приведет к значительным радиоактивным выбросам. А эскалация ситуации с ядерным оружием приведет к необратимым и гибельным последствиям. Участники движения «Врачи мира за предотвращение ядерной войны» призвали страны не допустить дальнейшего развития конфликта, который может стать неконтролируемым.

Ранее ФАН приводил мнение министра обороны России Сергея Шойгу. Он считает, что Украина располагает значительно большими возможностями в плане ядерного оружия, чем Иран и Северная Корея.

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Все новости / Украина / Врач Белокриницкая: необходимо предотвратить гуманитарную катастрофу
украина ядерное оружие катастрофа движение брифинг
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