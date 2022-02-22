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Вратарь итальянской «Специи» Проведель допустил выступление за сборную России по футболу

  /   Обновлено: 22 февраля 2022 16:04
Спорт
Вратарь итальянской «Специи» Проведель допустил выступление за сборную России по футболу
Global Look Press  /  Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency

Специя, 22 февраля. Голкипер итальянского клуба «Специя» Иван Проведель не исключает, что сыграет за сборную России по футболу, если получит соответствующее предложение.

Вратарь «Специи», имеющий русские корни, дал большое интервью изданию «Чемпионат». Голкипер высказался о возможности получения паспорта РФ, наличие которого позволит выступать за национальную команду.

«Я даже никогда и не думал об этом! Если в один день случится так, что мне позвонят из сборной России, то я однозначно подумаю над предложением. Получить такой вызов — это честь. Пока у меня нет российского гражданства. Но допускаю, что могу его получить», — подчеркнул вратарь итальянского клуба.

Проведель перешел в «Специю» из «Эмполи» в 2020 году. В нынешнем сезоне вратарь провел 19 матчей чемпионата Италии, в которых простил 29 мячей. В четырех играх Проведель сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость голкипера в 2 миллиона евро.

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футбол сборная россии специя проведель
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