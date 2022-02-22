Финансовый аналитик не видит серьезных угроз для экономики РФ от признания ЛНР и ДНР

Главный аналитик компании 8848 Invest Виктор Першиков предвидит негативный эффект для финансовой системы РФ от признания республик Донбасса, однако не считает его катастрофическим и долговременным.

«Сейчас есть определенные панические настроения среди инвесторов, и на российском фондовом рынке они уже близки к истерике. Но я бы не стал слишком драматизировать нынешнюю ситуацию на российском фондовом рынке, потому что макроэкономическая ситуация у нас сегодня более стабильна, чем в 2014 году», — заявил Виктор Першиков.

По мнению аналитика, в ближайшее время фондовый рынок РФ, в равной степени как западный и азиатские рынки, ожидают сильные колебания.

«Наши западные партнеры сейчас переживают то же самое из-за возможных контрсанкций со стороны России. Если мы будем видеть продолжение истерики со стороны Запада, то РФ будет вынуждена пойти на контрмеры, которые могут включать ограничение или запрет экспорта газа и нефти, от чего очень сильно зависят наши так называемые партнеры. Поэтому в эти дни мы будем наблюдать высокую волатильность на всех площадках», — отметил Виктор Першиков.

Эксперт допускает ослабление национальной валюты РФ, но также в меньших параметрах по сравнению с 2014-2015 годами.

«Я предполагаю, что в ближайшие год-два мы увидим продолжение ослабление рубля. И уровень 95-100 рублей за американский доллар — это то, к чему мы должны быть готовыми в ближайшие годы. ЦБ РФ уже выразил готовность оказывать поддержку рынку возможными интервенциями и другим типами экономической помощи, которые он может использовать для стабилизации курса национальной валюты. Но как показывает история, любые действия ЦБ по стабилизации курса рубля рождают смежные проблемы со ставками и с инфляцией», — пояснил Виктор Першиков.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Эксперт не исключил снижения товарооборота с европейскими странами в результате введения новых санкции в отношении РФ. Однако он не ожидает большого негативного эффекта от этого для российской экономики. По его мнению, российские товары без труда найдут себе рынок сбыта в других регионах планеты.

«Санкции Запада, которые могут последовать в ближайшие месяцы, негативно повлияют на наш товарооборот. Но у нас есть все возможности увеличить его с Китаем и с азиатским регионом в целом. Товары, которые производятся в нашей стране, в том числе ВПК, имеют спрос не только на Западе, но и в странах Латинской Америки, которые проявляют большой интерес к тому, чтобы увеличить объем торговли с Россией. Европа и США будут крайне заинтересованы в максимальном снижении потенциала взаимоотношений с РФ, но я полагаю, что запасные аэродромы у нас уже есть и мы вряд ли сильно потеряем, если наши западные партнеры от нас отвернутся», — заявил Виктор Першиков.

Определенный позитивный эффект для российской экономики аналитик ожидает от более плотной экономической интеграции с республиками Донбасса. Даже если РФ придется инвестировать значительные средства для восстановления экономики ЛНР и ДНР, считает эксперт, экономическая отдача будет выше.