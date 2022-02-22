Глава ДНР Пушилин: границы региона будут в пределах Донецкой области

Донецк, 22 февраля. Границы Донецкой Народной Республики не выйдут за пределы области. Соответствующее заявление сделал руководитель региона Денис Пушилин.

Об этом глава ДНР рассказал в эфире программы «60 минут» на канале «Россия-1».

«Дальнейшие шаги покажет время», — подчеркнул Пушилин.

Стоит отметить, что Россия согласна признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Об этом решении 21 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин в ходе телеобращения к нации.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что границы Донецкой и Луганской народных республик будут обсуждены после ратификации договора о дружбе. Об этом она рассказала в эфире YouTube канала «Соловьев Live».