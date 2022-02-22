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Наркодилера поймали в Марий Эл при пересылке наркотиков
Происшествия
Наркодилера поймали в Марий Эл при пересылке наркотиков
УФСБ России по Новгородской области  / 

Йошкар-Ола, 22 февраля. УФСБ России по Республике Марий Эл был задержан житель Звениговского района за пересылку и попытку сбыта наркотических веществ.

В ходе оперативно-следственных мероприятий и следственных действий правоохранители выяснили, что подозреваемый организовал противозаконную пересылку запрещенных веществ массой свыше 1,4 килограмма, сообщает ИА «МедиаПоток». Правонарушитель был взят под стражу сотрудниками УФСБ при попытке сбыта наркотиков, замаскировав их под грецкие орехи. В результате обыска по месту жительства у него были найдены наркотические средства в значительном размере, а кроме того, химические реактивы и лабораторное оборудование, предназначенное для изготовления запрещенных препаратов. После суда по данному делу наркоторговец был приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.

Ранее ФАН писал, что депутата сельского поселения Ярославской области заподозрили в наркопроизводстве. Решением Кировского районного суда депутата поместили под стражу.

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