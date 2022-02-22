Подразделения ВСУ впервые с 2018 года обстреляли Донецк из РСЗО «Град»

Донецк, 22 февраля. Военнослужащие Вооруженных сил Украины нанесли удар по Донецку из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

По информации ведомства, подразделения украинской армии впервые применили РСЗО по Донецку с 2018 года.

Ранее сообщалось, что Киев перебросил танки и РСЗО «Град» к линии соприкосновения в Донбассе. По данным Народной милиции ДНР, также части ВСУ с зенитно-ракетными комплексами С-300 и «Бук» заняли позиции у аэропортов в Киеве, Харькове и Черкассах.