Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 февраля 16:55
16:54
Политика
Политолог о признании ДНР и ЛНР: Сделан очень важный шаг, за ним должны последовать другие
16:53
Армия
Экстрасенс Хадуева: серьезные испытания приведут Россию к успеху
16:48
Политика
Нужна ли России государственность Украины: в ОП РФ обсудили восьмилетние итоги Майдана
16:48
Происшествия
Грузовик насмерть сбил переходившую дорогу в неположенном месте женщину на Гурьянова
16:46
Весь мир
Седьмой Форум стран — экспортеров газа пройдет в Алжире
16:44
Происшествия
ФАН публикует кадры с места обрушения бетонной конструкции на машину в Москве
16:42
Политика
МИД Британии выразил официальный протест российскому послу Келину из-за признания РФ ЛДНР
16:41
Армия
Винокур: признание Россией ЛДНР спасло жителей Донбасса от агрессии Киева
16:35
Происшествия
Двух без вести пропавших рыбаков разыскивают в Мурманской области
16:33
Общество
Безопасность и защиту получат жители ЛДНР благодаря признанию независимости республик
Все новости

Подразделения ВСУ впервые с 2018 года обстреляли Донецк из РСЗО «Град»

Армия
Подразделения ВСУ впервые с 2018 года обстреляли Донецк из РСЗО «Град»
wikipedia.org  /  Ministry of Defense of Ukraine

Донецк, 22 февраля. Военнослужащие Вооруженных сил Украины нанесли удар по Донецку из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

По информации ведомства, подразделения украинской армии впервые применили РСЗО по Донецку с 2018 года.

Ранее сообщалось, что Киев перебросил танки и РСЗО «Град» к линии соприкосновения в Донбассе. По данным Народной милиции ДНР, также части ВСУ с зенитно-ракетными комплексами С-300 и «Бук» заняли позиции у аэропортов в Киеве, Харькове и Черкассах.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Подразделения ВСУ впервые с 2018 года обстреляли Донецк из РСЗО «Град»
днр всу рсзо град
Комментировать