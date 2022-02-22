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Захарова заявила, что истерика Запада с попытками запугивания России продолжается

Политика
Захарова заявила, что истерика Запада с попытками запугивания России продолжается
facebook.com  /  Мария Захарова

Москва, 22 февраля. Истерика западных стран на фоне признания Россией независимости Донбасса является ожидаемой. К такому выводу пришла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, коллективный Запад пытается заставить Россию бояться.

«Запад предсказуемо продолжает истерику и попытки запугивания после признания ДНР и ЛНР Россией», — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее Захарова заявила, что границы Донецкой и Луганской народных республик будут обсуждены после ратификации договора о дружбе. Об этом она рассказала в эфире YouTube канала «Соловьев Live».

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захарова рф запад
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