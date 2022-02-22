Звезда Comedy Woman Сысоева сообщила о своем состоянии после ДТП

Барселона, 22 февраля. Актриса Надежда Сысоева призналась, что пострадала при столкновении с велосипедистом во время отпуска. Инцидент произошел в Барселоне.

Сысоева отправилась в отпуск вместе с другом Дмитрием. По словам артистки, во время прогулки по улицам на нее неожиданно наехал велосипедист. К счастью, звезде Comedy Woman удалось обойтись без серьезных травм. Артистка поспешила успокоить поклонников в Instagram.

«Меня только что сбил велосипедист на пляже. Он появился очень неожиданно, врезались прямо лоб в лоб. Болит колено, шея, и содрана рука, но в целом лучше, чем могло быть», — поделилась артистка.

Prt Scr instagram.com / @inadenka

Сысоева также отметила, что в момент инцидента рядом с ней находился ее друг. Однако ему не удалось предотвратить происшествие.

«Я не знаю, как Дима не проследил. Все претензии к нему. Как так получилось?» — поинтересовалась артистка.

Ранее блогер Даня Милохин также стал жертвой ДТП. Велосипедист сбил тиктокера в Москве, когда тот выходил из своего автомобиля.